Το τούρμπο είπε «όχι» στον Ολυμπιακό, αλλά «ναι» στον Παναθηναϊκό, που έφερε έναν ακόμα Μουντιαλικό για.. γλυκό!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για την τελευταία εντυπωσιακή μεταγραφή του Παναθηναϊκού με την απόκτηση του μουντιαλικού Σαλάχ Εντίν, που είπε όχι στον Ολυμπιακό πριν ένα μήνα και για το παρασκήνιο της απόκτησης του μπακ της Ρόμα.

Αυτό δεν ήταν γλυκό, τούρτα ολόκληρη ήταν και αποδεικνύει, ότι ο Παναθηναϊκός κάνει τα πάντα, για πάρει φέτος το πρωτάθλημα. Ο Ανάς Σαλάχ Εντίν έρχεται, για να αναβαθμίσει την ομάδα και στην θέση του αριστερού μπακ και όχι μόνο αλλά και για να συμπληρώσει ένα ρόστερ, που ξεχειλίζει από ποιότητα. Δεν θέλω να πω το πιο πλήρες ρόστερ και τέτοια, διότι αυτά φαίνονται στο γήπεδο. Πρέπει, όμως να ομολογήσουμε, ότι ο Κοτσόλης με τον Νίστρουπ έχουν δημιουργήσει ένα ρόστερ, που μπορεί να διεκδικήσει και να πάρει το πρωτάθλημα, από την στιγμή που θα γίνει και ομάδα μέσα στο γήπεδο και θα υπάρχει και βελτίωση, κάτι που το βλέπουμε ως τώρα.

Για όσους δεν ξέρουν τον Σαλάχ Εντίν είναι ένα τούρμπο από αριστερά με βασική του θέση αυτή του αριστερού μπακ. Προιόν του Αγιαξ, για αυτό αν και Μαροκινός είναι αναθρεμένος σαν Ευρωπαίος και αυτό σημαίνει, ότι έχει νοοτροπία Ευρωπαίου. Ενας μπακ ισορροπημένος με μεγάλη ευκολία να επιτίθεται, λόγω της ταχύτητάς του και της τεχνικής του. Πριν από ενάμισι χρόνο η Ρόμα έδωσε 8.5 εκ ευρώ να τον αποκτήσει, από την Τβέντε , στην Ιταλία δεν έπαιξε πολύ, αλλά πέρυσι πήγε δανεικός στην Αϊντχόβεν και είχε μία γεμάτη χρονιά και πολύ καλές εμφανίσεις. Το καλοκαίρι επέστρεψε στην Ρόμα, αλλά ο Γκασπερίνι δεν τον ήθελε και του είχε πει ότι δεν είναι στα πλάνα του.

Ο Σαλάχ Εντίν έκανε ένα πολύ καλό Μουντιάλ με τέσσερις συμμετοχές και έψαχνε να πάει σε μία πολύ καλή ομάδα σε τοπ πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός έψαχνε αριστερό μπακ και του έκανε πρόταση πριν ένα μήνα, αλλά ο παίκτης αρνήθηκε και είπε, ότι ψάχνεται για κάτι άλλο. Ο καιρός πέρασε και στο μεταξύ στον Παναθηναϊκό έβλεπαν, ότι ο Κρίστιανσεν ναι μεν δεν έχει θέμα τραυματισμού, αλλά ακόμα δεν έχει παίξει, λόγω ενός προγράμματος ενδυνάμωσης, που κάνει και τα παιχνίδια πέρναγαν και είχε μείνει μόνος του ο Κυριακόπουλος.

Για να έχουν ήσυχο το κεφάλι τους ο Κοτσόλης και ο Νίστρουπ αποφάσισαν να ψάξουν να βρουν είτε ένα αριστερό στόπερ, που να παίζει αριστερό μπακ, είτε ένα αριστερό μπακ. Ηθελαν καλό παίκτη, που θα μπορεί να παίξει ανά πάσα στιγμή. Εμφανίστηκε η περίπτωση του Σαλάχ Εντίν και εκεί αρχίζει ο εκπληκτικός χειρισμός του Κοτσόλη, αλλά και οι γνωριμίες του Μπαλντίνι σε τοπ επίπεδο στην Ιταλία και φυσικά η διάθεση του Αλαφούζου να φέρει τους καλύτερους παίκτες για να πάρει το πρωτάθλημα. Ο Νίστρουπ φυσικά είπε, ότι τον θέλει τον παίκτη, για να έχει λύσεις από την στιγμή, που ακόμα ο Κρίστιανσεν δεν είναι έτοιμος και εκεί η προσπάθεια ήταν διπλή.

Από την μία ο Κοτσόλης να ψήσει τον παίκτη να έρθει στην Ελλάδα κάτι, που δεν άκουγε πριν ένα μήνα και από την άλλη ο Μπαλντίνι με την γνωριμία του με την Ρόμα να πετύχει μία συμφωνία, που θα συμφέρει τον Παναθηναϊκό. Ο Κοτσόλης με τον γνωστό του τρόπο, που έψησε τον Ουναί, έψησε και τον συμπατριώτη και συμπαίκτη του στην Εθνική Σαλάχ Εντίν. Με υπομονή, με συνεχείς επαφές, με σεβασμό το έφερε το πράγμα εκεί που ήθελε. Ο Σαλάχ Εντίν που πριν ένα μήνα είπε όχι στον Ολυμπιακό, διότι δεν ήθελε να έρθει στο ελληνικό πρωτάθλημα , είπε το ναι στον Κοτσόλη και τον Παναθηναϊκό.

Η συμφωνία με την Ρόμα ήταν όπως την ήθελε ο Παναθηναϊκός, Δανεικός για ένα χρόνο και αν όλα έχουν πάει καλά μία ρήτρα σε λογικά επίπεδα, που την δίνει ο Παναθηναϊκός και αγοράζει τον παίκτη και τον κάνει δικό του για άλλα τέσσερα χρόνια. Συμφωνία win-win για τον Παναθηναϊκό, που έχει πλέον στο ρόστερ του δύο βασικούς παίκτες του Μαρόκο στην πορεία του στο Μουνιτάλ τον Ουναί και τον Σαλάχ Εντίν και τον Λούζα που έρχεται να συμπληρώσει την Μαροκινή παρέα.

Στην ερώτηση "δηλαδή ο Κρίστιανσεν τέλος;" η απάντηση είναι "οχι". Απλά ο Παναθηναϊκός θέλει να έχει ήσυχο το κεφάλι του και παίρνει έναν παίκτη που έρχεται και παίζει αύριο, αφού έκανε προπονήσεις με την Ρόμα και δεν παίζει μόνο αριστερό μπακ. Στην Εθνική έχει παίξει σε τριάδα και αριστερό στόπερ και στην καριέρα του έχει παίξει και εξάρι και οκτάρι και δεξί μπακ! Πολυεργαλείο και παίκτης που καλύπτει πολλά κενά. Και αν όλα πάνε καλά και είναι έτοιμος και ο Κρίστιανσεν ο Παναθηναϊκός θα έχει τρία πολύ καλά μπακ και ο προπονητής την δυνατότητα να κάνει rotation στις τρεις διοργανώσεις, για να είναι όλοι φρέσκοι. Ο Σαλάχ Εντίν μέχρι τον Δεκέμβριο θα παίζει μόνο στο πρωτάθλημα, ο Κυριακόπουλος και ο Κρίστιανσεν είναι στην λίστα της Ευρώπης.Ολοι οι καλοί χωράνε.

*Από πέρυσι με το που ήρθε είπα, ότι η κορυφαία μεταγραφή του Παναθηναϊκού είναι ο Στέφανος Κοτσόλης. Νομίζω φαίνεται στην πράξη.

*Καλό και το γλυκό, αλλά αύριο έχουμε έναν ακόμα τελικό . Αυτή την φορά με τον Παναιτωλικό, που είναι πρώτος μαζί με τον Παναθηναϊκό. Το ΟΑΚΑ πρέπει να έχει πολύ κόσμο, να σπρώξουν την ομάδα σε μία νίκη. Το ματς θα είναι δύσκολο και χρειάζεται μεγάλη προσοχή από όλους, για να έρθει και αυτό το τρίποντο και να γίνει άλλο ένα πρέπει πραγματικότητα.

*Μόνο ενωμένοι γράφουμε ιστορία.