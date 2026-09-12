Bήμα πρόκρισης η Δράμα

Ισχυρό προβάδισμα των Δραμινών ενόψει της ρεβάνς του Μαυροβουνίου!

Το πρώτο και συνάμα αποφασιστικό βήμα για να βρεθεί στον 2ο γύρο του EHF European Cup έκανε στην έδρα της η Δράμα. Με τον κόσμο στο πλευρό της η ομάδα του Σάκη Βαλαβάνη επικράτησε της Μπουντβάνσκα με 32-24 και απέκτησε ξεκάθαρο προβάδισμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Οι γηπεδούχοι είχαν το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια και πλέον ετοιμάζονται στη ρεβάνς της 19ης Σεπτεμβρίου στη Μπούντβα του Μαυροβουνίου (20:30) να τσεκάρουν το... εισιτήριο. Κορυφαίος ο Χόρβατ, με τα 11 τέρματά του, ήταν αυτός που ηγήθηκε της επίθεσης των νικητών.

Τα πεντάλεπτα: 3-2, 6-5, 9-6, 11-7, 15-9, 18-11 (ημχ.), 20-13, 22-15, 23-19, 26-22, 29-23, 32-24.

ΔΡΑΜΑ (Βαλαβάνης): Μπουρδάνος, Μεσσήνης, Λογοθετίδης, Χαϊτίδης 3, Μποσκοψίου, Λατσάκου 2, Χόρβατ 11, Σαράφης, Αθανασιάδης 4, Μανωλούδης 2, Ταπάντζης 7, Κόρσακ, Παπαδόπουλος 3, Κουτουλογένης, Λαζαρίδης, Χριστίδης.

ΜΠΟΥΝΤΒΑΝΣΚΑ (Κόμνενιτς): Ζέκιτς, Περούνιντς 1, Λόνκαρ 6, Βέγκα, Τζούλοβιτς 1, Λασόβετιτς, Μπατούτα, Μιλγένοβιτς, Στόγινιτς 1, Περούρικα, Βούγοβιτς 1, Ίβανιτς 7, Ροβκάνιν, Ιβάνοβιτς 7, Νίκολιτς.

Διαιτητές: Καπλίνσκι-Πίνκερ (Ισραήλ), Παρατηρητής: Μουττάς (Κύπρος), Δίλεπτα: 4-4, Πέναλτι: 6/7-3/4.