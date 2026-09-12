Ηρακλής για το γκολ που ακυρώθηκε: «Η ληστεία της χρονιάς, μας έκλεψαν!»

Επίσημη... πυρά από την ΠΑΕ Ηρακλής για την διαιτησία στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο και το ακυρωθέν γκολ του Μάρκες, κάνοντας λόγο για κλοπή και σκοπιμότητα!

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει ο Γηραιός:

Η ληστεία της χρονιάς για το ελληνικό πρωτάθλημα διεπράχθη την 4η αγωνιστική στο παιχνίδι μεταξύ ΗΡΑΚΛΗ και Ατρόμητου. Δεν περιμέναμε να πάρουμε ούτε τα σπόρια.

Δεν περιμέναμε όμως να μας κλέψουν με τόσο προκλητικό τρόπο 2 ολόκληρους βαθμούς μια πολύτιμη νίκη ακυρώνοντας ένα κανονικότατο γκολ και αυτό έγινε με σκοπιμότητα από τον άνθρωπο του Βαρ Ζαμπαλα και τον διαιτητή Κατόπη ο οποίος συνυπέγραψε την κλοπή.

Κατανοούμε ότι θα περάσουμε μια πολύ δύσκολη χρονιά γιατί από την πρώτη αγωνιστική διακριτικά πήραμε το μήνυμα. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ενοχλεί. Ζητάμε από τον κ. Λανουα την απομάκρυνση των δύο. Ζητάμε να τους κόψει την διαιτησία. Οι άνθρωποι αυτοί είναι επικίνδυνοι διότι θα ξανα επιχειρήσουν και σε άλλο παιχνίδι αλλοίωση αποτελέσματος.