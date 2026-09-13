Στο μηδέν η Λιόν στο Παρίσι, η Οσέρ έριξε στον πάτο τη Νις

Η Λιόν έμεινε στο 0-0 κόντρα στην Παρί FC, ενώ η Οσέρ πήρε τους πρώτους της βαθμούς στη Ligue 1 με το 1-0 επί της Νις. Ισόπαλες έληξαν οι αναμετρήσεις Λοριάν-Τουλούζ (2-2) και Χάβρη-Ανζέ (0-0).

Μόνο η Οσέρ από τα αποψινά 4 ματς του κυρίως «μενού» της 4ης αγωνιστικής της Ligue 1, ήταν η ομάδα που κατάφερε να πανηγυρίσει.

Το έκανε με το 1-0 επί της Νις, την ίδια ώρα που τα άλλα τρία ματς δεν ανέδειξαν νικητή. Λοριάν και Τουλούζ έμειναν στο 2-0, ενώ το 0-0 ήταν το τελικό αποτέλεσμα στις αναμετρήσεις, Παρί FC-Λιόν και Χάβρη-Ανζέ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της Ligue 1:

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

Ρεν – Μαρσέιγ 1-0

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

Στρασμπούρ – Μονακό 1-1

Οσέρ – Νις 1-0

Χάβρη – Ανζέ 0-0

Λοριάν – Τουλούζ 2-2

Παρί FC – Λιόν 0-0

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

16:00 Λιλ – Τρουά

18:15 Λε Μαν – Λανς

21:45 Μπρεστ – Παρί Σεν Ζερμέν