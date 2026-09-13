Στο μηδέν η Λιόν στο Παρίσι, η Οσέρ έριξε στον πάτο τη Νις

Μόνο η Οσέρ από τα αποψινά 4 ματς του κυρίως «μενού» της 4ης αγωνιστικής της Ligue 1, ήταν η ομάδα που κατάφερε να πανηγυρίσει.
Το έκανε με το 1-0 επί της Νις, την ίδια ώρα που τα άλλα τρία ματς δεν ανέδειξαν νικητή. Λοριάν και Τουλούζ έμειναν στο 2-0, ενώ το 0-0 ήταν το τελικό αποτέλεσμα στις αναμετρήσεις, Παρί FC-Λιόν και Χάβρη-Ανζέ.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της Ligue 1:
Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου
Ρεν – Μαρσέιγ 1-0
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου
Στρασμπούρ – Μονακό 1-1
Οσέρ – Νις 1-0
Χάβρη – Ανζέ 0-0
Λοριάν – Τουλούζ 2-2
Παρί FC – Λιόν 0-0
Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου
16:00 Λιλ – Τρουά
18:15 Λε Μαν – Λανς
21:45 Μπρεστ – Παρί Σεν Ζερμέν