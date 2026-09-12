Με τον Τζόλη να είναι ξανά βασικός, η Άρσεναλ πήρε δύσκολη νίκη στην έδρα της Σάντερλαντ (0-2) και διατήρησε το απόλυτο. Έπιασε πέναλτι ο Ράγια, Γκιμαράες, Σάκα τα γκολ.

Μπορεί να είναι ακόμα νωρίς, όμως η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα ρολάρει και πάλι στην Premier League. Ο Χρήστος Τζόλης είχε και πάλι φανέλα βασικού και η ομάδα του επικράτησε 0-2 σε βάρος της Σάντερλαντ, η οποία έχασε πέναλτι με το σκορ στο 0-0 και τελείωσε το ματς με 10 παίκτες. Έκαναν το 4x4 οι πρωταθλητές, τους οποίους μπορεί να πιάσει μόνο η Μάντσεστερ Σίτι.

Στο 13’ έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία η Άρσεναλ με κακό τελείωμα του Σάκα μετά την σούπερ πάσα του Ράις και στο 16’ η Σάντερλαντ είχε τη μεγαλύτερη απειλή όταν μετά τη σέντρα του Τσάκα, ο Μπάλαρντ από το δεύτερο δοκάρι έστειλε την κεφαλιά άουτ. Οι Gunners πάτησαν καλύτερα στο τελευταιο κομμάτι του πρώτου μέρους και στο 31’ οι Καλαφιόρι, Τζόλης, Όντεγκααρντ συνδυάστηκαν και ο τελευταίος έκανε τη σέντρα αλλά ο Χάβερτς έστειλε την μπάλα ψηλά. Στις καθυστερήσεις, ο Τζόλης έκανε τη σέντρα προς τον Σάκα, εκείνος γύρισε αλλά και πάλι από κοντά ο Χάβερτς δεν τα κατάφερε.

Στην επανάληψη και το 54’, Μπάλαρντ και Κόνσα αλληλοτραβήχτηκαν σε κόρνερ και ο διαιτητής έδωσε πέναλτι που δεν πήρε πίσω το VAR. Ο Λε Φέε ανέλαβε την εκτέλεση όμως με τρελή εκτίναξη στη γωνία ο Ράγια απέκρουσε και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Και σαν να μην έφτανε αυτό στην Σάντερλαντ, 4 λεπτά αργότερα δέχθηκε και γκολ όταν ο Ράις έδωσε στον Μπρούνο Γκιμαράες και εκείνος με τρομερό σουτ εκτός περιοχής βρήκε το παραθυράκι (0-1).

Στο 74’ Όντεγκααρντ και Σάκα δεν έδωσαν ποτέ στον Τζόλη, ενώ στο 83’ το γυριστό του Μουκιέλε ήταν ό,τι καλύτερο είχαν επιθετικά οι γηπεδούχοι. Στο 97’ ο Σάκα έφυγε στην κόντρα και ο Ρεϊνίλντο τον ανέτρεψε ως τελευταίος παίκτης και ο Άγγλος εξτρέμ με πέναλτι διαμόρφωσε το τελικό 0-2.