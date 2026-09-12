Βαθμολογία Stoiximan Super League: Πάτησε κορυφή και ο ΟΦΗ!

Αναλυτικά η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά τους αγώνες του Σαββάτου για την 4η αγωνιστική είναι η εξής:
|1. Παναθηναϊκός
|3
|9
|8-2
|2. Παναιτωλικός
|3
|9
|7-1
|3. ΟΦΗ
|4
|9
|6-2
|4. AEK
|3
|7
|10-1
|5. Ολυμπιακός
|4
|7
|3-2
|6. ΠΑΟΚ
|3
|6
|7-4
|7. Άρης
|3
|6
|5-8
|8. Π.Ο.Τ. Ηρακλής
|4
|5
|4-6
|9. Βόλος ELABET
|3
|2
|2-4
|10. Ατρόμητος
|4
|2
|3-5
|11. Καλαμάτα
|3
|1
|3-6
|12. Κηφισιά
|3
|1
|2-6
|13. Αστέρας Τρίπολης Aktor
|3
|0
|1-6
|14. Λεβαδειακός
|3
|0
|0-8
Η 4η αγωνιστική ολοκληρώνεται με τις εξής αναμετρήσεις
Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026
18:00: Καλαμάτα - Βόλος ELABET
19:00: Αστέρας Τρίπολης Aktor - ΑΕΚ
21:00: Κηφισιά - Λεβαδειακός
21:00: ΠΑΟΚ - Άρης
21:30: Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (5η)
Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2026
19:00: Ατρόμητος - Κηφισιά
19:30: Άρης - Ηρακλής
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2026
17:00: Λεβαδειακός - Ολυμπιακός
18:00: Βόλος ΝΠΣ - ΑΕΚ
19:00: ΟΦΗ - Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ
19:30: Καλαμάτα - Παναθηναϊκός
21:00: Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ