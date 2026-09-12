Βαθμολογία Stoiximan Super League: Πάτησε κορυφή και ο ΟΦΗ!

Με το μεγάλο διπλό στην έδρα του Ολυμπιακού, ο ΟΦΗ συγκατοικεί στο ρετιρέ της βαθμολογίας με Παναθηναϊκό, Παναιτωλικό, έχοντας πάντως ένα παιχνίδι περισσότερο.

Αναλυτικά η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά τους αγώνες του Σαββάτου για την 4η αγωνιστική είναι η εξής:

1. Παναθηναϊκός 3 9 8-2 2. Παναιτωλικός 3 9 7-1 3. ΟΦΗ 4 9 6-2 4. AEK 3 7 10-1 5. Ολυμπιακός 4 7 3-2 6. ΠΑΟΚ 3 6 7-4 7. Άρης 3 6 5-8 8. Π.Ο.Τ. Ηρακλής 4 5 4-6 9. Βόλος ELABET 3 2 2-4 10. Ατρόμητος 4 2 3-5 11. Καλαμάτα 3 1 3-6 12. Κηφισιά 3 1 2-6 13. Αστέρας Τρίπολης Aktor 3 0 1-6 14. Λεβαδειακός 3 0 0-8

Η 4η αγωνιστική ολοκληρώνεται με τις εξής αναμετρήσεις

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026

18:00: Καλαμάτα - Βόλος ELABET

19:00: Αστέρας Τρίπολης Aktor - ΑΕΚ

21:00: Κηφισιά - Λεβαδειακός

21:00: ΠΑΟΚ - Άρης

21:30: Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (5η)

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2026

19:00: Ατρόμητος - Κηφισιά

19:30: Άρης - Ηρακλής

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2026

17:00: Λεβαδειακός - Ολυμπιακός

18:00: Βόλος ΝΠΣ - ΑΕΚ

19:00: ΟΦΗ - Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ

19:30: Καλαμάτα - Παναθηναϊκός

21:00: Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ