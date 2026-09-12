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Βαθμολογία Stoiximan Super League: Πάτησε κορυφή και ο ΟΦΗ!

Ποδόσφαιρο
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Με το μεγάλο διπλό στην έδρα του Ολυμπιακού, ο ΟΦΗ συγκατοικεί στο ρετιρέ της βαθμολογίας με Παναθηναϊκό, Παναιτωλικό, έχοντας πάντως ένα παιχνίδι περισσότερο.

Αναλυτικά η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά τους αγώνες του Σαββάτου για την 4η αγωνιστική είναι η εξής: 

1. Παναθηναϊκός 3 9 8-2
2. Παναιτωλικός 3 9 7-1
3. ΟΦΗ 4 9 6-2
4. AEK 3 7 10-1
5. Ολυμπιακός 4 7 3-2
6. ΠΑΟΚ 3 6 7-4
7. Άρης 3 6 5-8
8. Π.Ο.Τ. Ηρακλής 4 5 4-6
9. Βόλος ELABET 3 2 2-4
10. Ατρόμητος 4 2 3-5
11. Καλαμάτα 3 1 3-6
12. Κηφισιά 3 1 2-6
13. Αστέρας Τρίπολης Aktor 3 0 1-6
14. Λεβαδειακός 3 0 0-8

 

Η 4η αγωνιστική ολοκληρώνεται με τις εξής αναμετρήσεις

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026

18:00: Καλαμάτα - Βόλος ELABET

19:00: Αστέρας Τρίπολης Aktor - ΑΕΚ

21:00: Κηφισιά - Λεβαδειακός

21:00: ΠΑΟΚ - Άρης

21:30: Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός

 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (5η)

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2026

19:00: Ατρόμητος - Κηφισιά

19:30: Άρης - Ηρακλής

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2026

17:00: Λεβαδειακός - Ολυμπιακός

18:00: Βόλος ΝΠΣ - ΑΕΚ

19:00: ΟΦΗ - Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ

19:30: Καλαμάτα - Παναθηναϊκός

21:00: Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ

Βαθμολογία Stoiximan Super League: Πάτησε κορυφή και ο ΟΦΗ!