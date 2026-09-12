Ευρωπαϊκή επιστροφή με θρίαμβο για τον Ιωνικό

Μετά τη Δράμα και ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας «φλερτάρει» με τον 2ο προκριματικό γύρο του EHF European Cup.

Μια ιστορική και άκρως εμφατική επιστροφή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις πραγματοποίησε ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας. Ο «αυτοκράτορας» του ελληνικού χάντμπολ πήρε ένα σπουδαίο «διπλό» πρόκρισης μέσα στο Κόσοβο απέναντι στην Μπέσα Φάμγκας, της οποίας κι επιβλήθηκε με 29-22.

Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ (16:00) είναι προγραμματισμένη η ρεβάνς, με τους παίκτες του Μάκη Παπακώστα να έχουν ξεκάθαρα τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο ώστε το... ταξίδι τους να έχει και συνέχεια.

Τα πεντάλεπτα: 1-3, 2-4, 2-5, 6-9, 9-12, 12-15 (ημχ.), 14-18, 14-20, 14-22, 15-26, 18-28, 22-29.

ΜΠΕΣΑ (Μιρβάλεβιτς): Τσέμπι, Τερζίτσι 5, Βόξι Ε. 3, Ιστρεφάι, Ράμπεκ 5, Μουκόλι Τ. 1, Καμπάσι. Κακόφσκι 2, Χάϊρα, Αμπακίχου, Βόξι Τ. 2, Χενάχεμ 2, Τάφιλαχ 2, Μουκόλι Α.

ΙΩΝΙΚΟΣ (Παπακώστας): Καραμπουρνιώτης 3, Λαδάκης 4, Ραράκος 1, Κανέλλος, Κοτζιάς- Στάμου, Συγγάρης, Ηλιόπουλος 2, Αθανασιάδης 1, Βασιλείου 6, Ρούσος 10, Μπιλέρης, Αραπακόπουλος 1, Λιόλιος 1, Κολλύρης, Ζάρδας.

Διαιτητές: Γιόβτσεβ Σ.- Γιόβτσεβ Ζ. (Βουλγαρία), Παρατηρητής: Καπλάνης (Κύπρος), Δίλεπτα: 3-2, Πέναλτι: 3/3-5/7.