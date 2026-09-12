Βούρος: «Το VAR πρέπει να μειώσει τα λάθη, πρωταγωνιστές οι παίκτες όχι οι διαιτητές»

Πολλά ερωτήματα για τη διαιτησία εξέφρασε ο Πραξιτέλης Βούρος, μετά την ισοπαλία του Ηρακλή με τον Ατρόμητο (1-1).

Αναλυτικά όσα δήλωσε στον ΣΚΑΙ:

«Δεν αφήνει την καλύτερη γεύση όταν σκοράρουμε στο τελευταίο λεπτό, ένα γκολ το οποίο πρέπει να το ξαναδώ. Θα φτάναμε τους 7 βαθμούς, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για λόγους που πρέπει να ξαναδούμε. Λεπτή η θέση μου όταν πρέπει να μιλάω για διαιτητικές αποφάσεις. Όλοι αλλά και οι διαιτητές πρέπει να είμαστε σοβαροί. Οι πρωταγωνιστές είναι οι παίκτες και όχι οι διαιτητές. Πάλι στο ίδιο ματς, στο ίδιο γήπεδο, η μπάλα δεν πέρασε τη γραμμή. Δεν κρούω καμπανάκι κινδύνου, ο Ηρακλής είναι μεγάλη ομάδα και ανέβηκε όχι για να τραβάμε τα ίδια και τα ίδια. Είμαι επαγγελματίας και κρατάω χαμηλούς τόνους όλα αυτά τα χρόνια. Με τη βοήθεια του VAR πρέπει να μειώσουμε τα λάθη. Στο πρώτο ημίχρονο δεν παρουσιαστήκαμε όπως έπρεπε. Στην επανάληψη κυριαρχήσαμε πέραν του δοκαριού του Τσούμπερ. Δημιουργήσαμε ευκαιρίες, μπορούσαμε να πάρουμε τη νίκη. Πάντα ο διαιτητής να παίζει 50-50. Θέλω να κερδίζω το ματς στα ίσα».

