Μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη για τον Δικέφαλο που έκανε σπουδαίο βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Μεγάλο βήμα πρόκρισης έκανε ο ΠΑΟΚ για τον δεύτερο γύρο του EHF European Men’s Cup, επικρατώντας στο Λουξεμβούργο της Ντουντελάνζ με 28-33, στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα του πρώτου γύρου.

Ο Δικέφαλος πήρε σημαντικό προβάδισμα για την πρόκριση, και καλείται να διαχειριστεί το προβάδισμα των πέντε γκολ στον επαναληπτικό, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 20:00, στο Λουξεμβούργο, με τον ΠΑΟΚ να είναι τυπικά γηπεδούχος.

Στο αγωνιστικό σκέλος, μετά το ισορροπημένο ξεκίνημα, 10-10, o Δικέφαλος ανέβασε την απόδοσή του και με Ελευθεριάδη-Τζωρτζίνη πήρε προβάδισμα τεσσάρων γκολ, 11-15, το οποίο διατήρησε έως το τέλος του πρώτου μέρους, 12-16.

Στο δεύτερο μέρος, ο Τζωρτζίνης πήρε το «όπλο» του και οδήγησε τον ΠΑΟΚ μπροστά με επτά γκολ, 15-22. Οι «ασπρόμαυροι» κάνοντας εξαιρετική διαχείριση του παιχνιδιού, διατηρούσαν το προβάδισμα τους, παίρνοντας τη νίκη με 28-33.