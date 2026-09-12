Λίσι: «Έτοιμοι οι Κόστα και Γιάκιτς - Σημείο ''κλειδί'' το πάθος στα ντέρμπι»

Ο Αλέσιο Λίσι μίλησε για την αγωνιστική ετοιμότητα των Ντιέγκο Κόστα και Κριστιάν Γιάκιτς ενόψει του ντέρμπι με τον Άρη - Ποιο είναι το σημείο-κλειδί για τον Ιταλό τεχνικό στο αυριανό ματς (13/9 21:00).

Ο Ιταλός τεχνικός μίλησε στην κάμερα της NOVA ενόψει του αυριανού ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, σχολιάζοντας την ετοιμότητα των Γιάκιτς-Κόστα και τα σημεία-κλειδιά του αγώνα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη NOVA:

«Η εβδομάδα σίγουρα ήταν δύσκολη. Δεν θέλαμε αυτό το αποτέλεσμα στην Αθήνα κόντρα στον Παναθηναϊκό. Είναι μία καλή εβδομάδα για να ξεκινήσουμε επιτέλους να προπονούμαστε αρκετά, μετά από μία περίοδο με συνεχόμενα ματς. Όσον αφορά τους νέους παίκτες είμαι χαρούμενος με τους δύο (σ.σ. Κόστα-Γιάκιτς), σχετικά με τον (Μπάνζα) περιμένω γιατί δεν είναι επίσημα παίκτης της ομάδας ακόμα».

Για την ετοιμότητα των Κόστα-Γιάκιτς: «Είναι έτοιμοι να αγωνιστούν και να είναι ανταγωνιστικοί σε άμεσο χρονικό διάστημα».

Για την κεντρική «ιδέα» που έχει τώρα με την κατάσταση της ομάδας: «Τώρα γνωρίζω καλύτερα την ομάδα μέρα με τη μέρα και το περιβάλλον, κάτι που με βοηθάει να παίρνω καλύτερες αποφάσεις. Ο στόχος μου είναι να βελτιώνω την ομάδα μέσα από προπονήσεις, επειδή έχουμε πολλά πράγματα να βελτιώσουμε. Τώρα είναι ώρα να... ανανεώσουμε τα πράγματα της προετοιμασίας, αφού μέχρι και σήμερα ήρθαν πολλές νέες μεταγραφές, χωρίς να έχουμε τον χρόνο να προπονηθούμε έξτρα όλοι μαζί. Σήμερα χτίζουμε για το... αύριο».΄

Για το δεύτερο διαδοχικό ντέρμπι, τι γνωρίζει για τα ματς με τον Άρη: «Διάβασα και ρώτησα αρκετά για αυτό το ματς, γιατί βλέπω ότι το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα είναι παρόμοιο με αυτό της Ιταλίας. Πολύ πάθος και τα ντέρμπι είναι παρόμοια. Ρώτησα πολλά για τα ματς ΠΑΟΚ-Άρης, για να καταλάβω καλύτερα τα πράγματα. Οπότε ξέρω πολύ καλά την σημασία αυτών των ματς και πως θα κυλήσουν τέτοια παιχνίδια. Είναι στο χέρι μας να κάνουμε τους οπαδούς μας περήφανους αύριο, σχετικά με όσα θα δουν στο γήπεδο».

Για τα βασικά στοιχεία που πρέπει να έχει αύριο ο ΠΑΟΚ: «Δεν θέλω να μιλήσω τακτικά, οπότε θα πω ότι το πιο σημαντικό είναι το πάθος που θα βγάλουμε στο γήπεδο, τις αξίες που έχει ο σύλλογος. Πρέπει να το δείξουμε στο γήπεδο, γιατί κάποιες φορές δεν ήμασταν ικανοί να το δείξουμε εκεί. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε περήφανους τους οπαδούς μας».