Γιαπλές: «Υπάρχει ενθουσιασμός και μπορεί να λειτουργήσει θετικά για όλους μας»

Ο προπονητής του Βίκου Ιωαννίνων, Θανάσης Γιαπλές, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για το πώς κυλάει έως τώρα η προετοιμασία: «Ξεκινήσαμε αμέσως μετά τον Δεκαπενταύγουστο, όπως οι περισσότερες ομάδες. Ευτυχώς ήμασταν τυχεροί, γιατί ήμασταν πλήρεις απ’ την πρώτη μέρα, όλοι οι Αμερικανοί είχαν έρθει. Δεν αντιμετωπίζουμε κάποια ιδιαίτερα προβλήματα τραυματισμών, όλα είναι θετικά. Έχουμε παίξει τρία πολύ δυνατά φιλικά έως τώρα, είμαστε ευχαριστημένοι απ’ το πώς κυλούν τα πράγματα. Υπάρχει διάθεση, υπάρχει σταθερότητα που μας εξασφαλίζει συνθήκες πολύ καλές, αν και ακόμα δεν έχουμε πάει στο γήπεδό μας, προβλέπεται να πάμε μετά τις 16 του μήνα. Όλα λειτουργούν μια χαρά».

Για την προσαρμογή της ομάδας στο ψηλότερο επίπεδο: «Οι άξονες εγκλιματισμού για μια καινούργια ομάδα είναι δύο. Ο πρώτος είναι το μέρος που έρχονται, οι συνθήκες, τα σπίτια τους, τα αυτοκίνητά τους, γενικότερα τα εκτός γηπέδου. Ο δεύτερος είναι το κομμάτι της ομάδας, της φιλοσοφίας, τι θέλουμε να παρουσιάσουμε, τι θέλουμε να εκφράσουμε σύμφωνα με τις επιταγές της διοίκησης και του πώς θα κινηθούμε. Αυτή είναι μια διαδικασία που καθημερινά τη δουλεύουμε και προσπαθούμε να τη βελτιώνουμε».

Για τη διαφορά ανάμεσα σε GBL και Elite League: «Δεν έχουν καμία σχέση οι δύο κατηγορίες, η διαφορά δυστυχώς είναι χαώδης. Τη μεγάλη διαφορά την κάνουν οι περισσότεροι ξένοι παίκτες. Επίσης, δυστυχώς κάθε χρόνο βλέπουμε μια όλο και λιγότερη παραγωγή Ελλήνων παικτών, ποιοτικά και ποσοτικά. Πρέπει ν’ αναζητηθεί η αιτία και να δοθούν σκέψεις για λύσεις και σ’ αυτό το κομμάτι. Όλα είναι τελείως καινούργια στο αγωνιστικό, οι απαιτήσεις πολύ διαφορετικές, οι ρυθμοί προπόνησης πολύ διαφορετικοί. Φυσικά, και στο οργανωτικό κομμάτι είναι επίσης χαώδης η διαφορά».

Για τον στόχο και την αγωνιστική «ταυτότητα» της ομάδας: «Ο στόχος μας, η προτεραιότητά μας, είναι η παραμονή της ομάδας στην κατηγορία. Μακροπρόθεσμα θέλουμε αυτή η ομάδα του Βίκου να είναι σταθερή στην ψηλότερη κατηγορία. Όσον αφορά την ποιότητα του μπάσκετ που θέλουμε να παίξουμε, έπεται δυστυχώς λόγω των απαιτήσεων. Αν τα καταφέρουμε στο κομμάτι η ομάδα να κάνει τις νίκες, θα είναι και όμορφο για τους φιλάθλους».

Για το αν ο Βίκος θα χρειαστεί μια υπέρβαση απ’ όλους ώστε να παραμείνει σε αυτό το πολύ δύσκολο πρωτάθλημα: «Είναι δύσκολο και για εμάς και για όλες τις ομάδες. Όλες οι ομάδες έχουν δυναμώσει. Έχει ανοίξει λίγο η “ψαλίδα”, αλλά στον αθλητισμό η προσπάθεια είναι δεδομένη, αλλιώς θα κατέβαιναν τα μπάτζετ να παίξουν. Θα είναι πολύ ανταγωνιστικό και πολύ πιο δύσκολο το έργο για όλους. Όλα είναι καινούργια, ειδικά στο οργανωτικό κομμάτι. Για όλους τους ανθρώπους των Ιωαννίνων είναι η πρώτη φορά στη GBL. Απ’ την άλλη, υπάρχει ο ενθουσιασμός του πρωτάρη, ο ενθουσιασμός του άγνωστου. Αν μπορέσεις ν’ ανταπεξέλθεις, ειδικά στα οργανωτικό κομμάτι που θα είναι πρωτόγνωρο, μετά ο ενθουσιασμός θα λειτουργήσει υπέρ για όλους μας».

Για την ανταπόκριση του κόσμου: «Ο κόσμος, πιστεύω, σίγουρα θα είναι κοντά. Είναι η πρώτη φορά που ομάδα απ’ όλη την Ήπειρο θα συμμετέχει στην πρώτη εθνική κατηγορία των ανδρών. Είναι κάτι πρωτόγνωρο. Είναι μια πόλη που αγαπάει τον αθλητισμό και το μπάσκετ. Πιστεύω θα είναι πολύ κοντά και το γήπεδο σε κάθε αγωνιστική θα είναι γεμάτο. Το φετινό πρωτάθλημα θα είναι το πιο ανταγωνιστικό σε όλη την Ευρώπη, έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο. Θα είναι πολύ σημαντικό για τον Γιαννιώτη φίλαθλο να μπορεί να βλέπει ομάδες Ευρωλίγκας, όπως ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, ή ομάδες… σχεδόν σε επίπεδο Ευρωλίγκας, όπως ο ΠΑΟΚ και ο Άρης».