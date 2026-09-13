Σοκαριστικός τραυματισμός στην Αργεντινή: Του έσπασε τον αστράγαλο και πήγε να ζητήσει τα... ρέστα! (vid)

Ένας αδιανόητος τραυματισμός προκλήθηκε στην αναμέτρηση της Μίντλαντ με την Νουέβα Σικάγο, για την δεύτερη κατηγορία του πρωταθλήματος της Αργεντινής.

Στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης ο Τζερεμίας Περάλες έπεσε με δύναμη στον Στέφανο Καλεγκάρι με αποτέλεσμα να του σπάσει τον αστράγαλο!

Ο διαιτητής αμέσως έτρεξε για να αποβάλλει τον Περάλες, που δεν κατάλαβε την σοβαρότητα του τραυματισμού του Καλεγκάρι, με αποτέλεσμα να πάει από πάνω του για να ζητήσει τα ρέστα!

Εν τέλει είδε τον σπασμένο αστράγαλο του ποδοσφαιριστή της Νουέβα Σικάγο και σταμάτησε να διαμαρτύρεται, με τους ποδοσφαιριστές σοκαρισμένους να ζητούν από το ιατρικό τιμ να μπει άμεσα στο γήπεδο.