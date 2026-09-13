Σοκαριστικός τραυματισμός στην Αργεντινή: Του έσπασε τον αστράγαλο και πήγε να ζητήσει τα... ρέστα! (vid)

Στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης ο Τζερεμίας Περάλες έπεσε με δύναμη στον Στέφανο Καλεγκάρι με αποτέλεσμα να του σπάσει τον αστράγαλο!
Ο διαιτητής αμέσως έτρεξε για να αποβάλλει τον Περάλες, που δεν κατάλαβε την σοβαρότητα του τραυματισμού του Καλεγκάρι, με αποτέλεσμα να πάει από πάνω του για να ζητήσει τα ρέστα!
Εν τέλει είδε τον σπασμένο αστράγαλο του ποδοσφαιριστή της Νουέβα Σικάγο και σταμάτησε να διαμαρτύρεται, με τους ποδοσφαιριστές σοκαρισμένους να ζητούν από το ιατρικό τιμ να μπει άμεσα στο γήπεδο.
ES LA LESIÓN MÁS DURA QUE VI EN MIS 74 AÑOS DE VIDA, LE DEJÓ EL TOBILLO COLGANDO ☠️ pic.twitter.com/je8q9bhqnz— 🦵💥 MEJORES PATADAS ⚽️💀 (@mejorespatadas1) September 12, 2026