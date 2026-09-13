Λύρατζης: «Ήταν φάουλ το γκολ του Ηρακλή που ακυρώθηκε»

Ο Λευτέρης Λύρατζης μετά το 1-1 του Ατρόμητου με τον Ηρακλή, μίλησε για την εικόνα των Περιστεριωτών αλλά και την φάση για την οποία διαμαρτύρεται ο Ηρακλής.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Μπήκαμε καλά στο παιχνίδι, κάναμε καλό πρώτο ημίχρονο, σκοράραμε κιόλας. Δυστυχώς δεν μπήκαμε καλά στο δεύτερο μέρος, αυτό μας στοίχισε το 1-1, οπότε θα πρέπει να δουλέψουμε σε αυτό το κομμάτι.

Πρέπει να αφήσουμε πίσω τα παιχνίδια που πέρασαν, να βελτιωθούμε σε όλους τους τομείς και δεν την φοβάμαι την ομάδα, πιστεύω θα έρθει η νίκη πολύ σύντομα».

Για το ακυρωθέν γκολ του Ηρακλή, που προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες: «Στην τελευταία φάση αυτό που είδα ήταν καθαρό φάουλ για εμένα, οπότε δεν έχω να κάνω κάποιο άλλο σχόλιο».