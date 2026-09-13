Πρώτη εντός έδρα ήττα για τον Ολυμπιακό από ομάδα της περιφέρειας μετά από 14 χρόνια!

Ο ΟΦΗ πανηγύρισε τεράστιο διπλό την έδρα του Ολυμπιακού (0-1), αναγκάζοντας τους Πειραιώτες στην πρώτη τους ήττα στο «Γ. Καραϊσκάκης» από ομάδα της περιφέρειας μετά από 14 χρόνια!

Η τελευταία φορά που οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ηττηθεί από ομάδα εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ήταν στις 8 Απριλίου του 2014, όταν η Κέρκυρα είχα αλώσει το «Γ. Καραϊσκάκης» με 0-1.

Οι Πειραιώτες, βέβαια ηττήθηκαν και από την Λαμία με 0-1 στην έδρα τους, στις 28 Φεβρουαρίου του 2019, όμως η συγκεκριμένη αναμέτρηση είχε γίνει για το Κύπελλο Ελλάδας.