Πανάξια πρωταθλήτρια στη Νέα Υόρκη η Ριμπάκινα! (vid)

H ασταμάτητη Έλενα Ριμπάκινα νίκησε στα τρία σετ την Αρίνα Σαμπαλένκα και κατέκτησε στη Νέα Υόρκη τον τρίτο major τίτλο της! ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.

Καλύτερη σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα η 27χρονη Καζάκα (Νο.2), επικράτησε της κορυφαίας τενίστριας στον κόσμο με 6-4, 5-7, 6-2 σε 2 ώρες και 21 λεπτά και της έκοψε τον δρόμο προς τον τρίτο σερί τίτλο της στο US Open! O καλύτερος τρόπος για να συνδυάσει την άνοδό της στο Νο.1 τη Δευτέρα (14/9)!

Η Σαμπαλένκα εμφανίστηκε κατώτερη των περιστάσεων, κάνοντας αβίαστα λάθη σε κρίσιμα σημεία του ματς και αδυνατώντας να χτυπήσει το δεύτερο σερβίς της Ριμπάκινα. Και αυτή τη φορά, μάλιστα, μετά από τρεις συνεχόμενους τελικούς με Αμερικανίδες στη Νέα Υόρκη, είχε και τον κόσμο στο πλευρό της!

Η Ριμπάκινα, από την άλλη, έμεινε ψύχραιμη όταν έχασε το δεύτερο σετ, δεν πτοήθηκε από τις χαμένες ευκαιρίες της και με πραγματικά μεγάλη εμφάνιση, έφτασε δίκαια στο πρώτο της τρόπαιο στο US Open.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Ριμπάκινα ξεκίνησε σαφέστατα καλύτερα τον αγώνα και μετά από τρεις χαμένες χαμένες ευκαιρίες στο τρίτο γκέιμ, κατάφερε να «σπάσει» την αντίπαλό της στο πέμπτο και να πάρει σημαντικό προβάδισμα με 3-2. Η Σαμπαλένκα έμεινε «ζωντανή» όταν έσωσε ένα ακόμα μπρέικ πόιντ στο επόμενο service game της, αλλά δεν μπόρεσε να φανεί ιδιαίτερα απειλητική στο σερβίς της Ριμπάκινα (με εξαίρεση το τελευταίο γκέιμ) και έτσι το πρώτο σετ πήγε στην Καζάκα. Αξίζει να σημειωθεί, μάλιστα, ότι η 27χρονη τενίστρια έβαλε μέσα μόλις το 27% των πρώτων σερβίς της!

Η Ριμπάκινα συνέχιζε να πιέζει και στο δεύτερο σετ, χάνοντας δύο ευκαιρίες να μπει στη θέση του οδηγού από το τρίτο γκέιμ. Από εκεί και πέρα οι δύο παίκτριες πήγαν χέρι-χέρι μέχρι το 4-5, όπου η νικήτρια του Australian Open βρέθηκε για πρώτη φορά υπό ασφυκτική πίεση. Έσωσε, όμως, τα δύο πρώτα μπρέικ πόιντ/σετ πόιντ της Σαμπαλένκα και παρέμεινε «ζωντανή» στη διεκδίκηση της νίκης σε straight sets.

H Λευκορωσίδα είχε ένα ακόμα σετ πόιντ στο 5-6 και τελικά έφερε το ματς στα ίσα με μια καταπληκτική επιστροφή!

H Ριμπάκινα έχασε μια ακόμα ευκαιρία για μπρέικ στο ξεκίνημα του τρίτου σετ, με τη Σαμπαλένκα να κρατάει και να το πανηγυρίζει έντονα, μέσα σε αποθέωση από το κοινό του Arthur Ashe.

Δεν έγινε, όμως, το ίδιο στο επόμενο service game της τενίστριας από το Μινσκ, καθώς η Ριμπάκινα εκμεταλλεύτηκε τη τρίτη ευκαιρία της στο σετ και πέρασε μπροστά με 2-1.

Παίζοντας πολύ έξυπνα στη συνέχεια, πέτυχε ένα ακόμα μπρέικ στο 4-2 και ουσιαστικά «τελείωσε» τη Σαμπαλένκα, που ήταν κάτι παραπάνω από εκνευρισμένη όταν τελικά ολοκληρώθηκε το ματς στο σερβίς της Ριμπάκινα.

Δεν είναι μικρό πράγμα, άλλωστε, να χάνεις δεύτερο σερί τελικό από την ίδια παίκτρια (μετά την ήττα στη Μελβούρνη στις αρχές της σεζόν) και παράλληλα να σε ρίχνει από το Νο.1... Και όλα αυτά σε μια διοργάνωση, όπου είχε κατακτήσει δύο διαδοχικούς τελικούς!

Είναι επίσης απογοητευτικό για την Αρίνα το γεγονός ότι κλείνει τη σεζόν χωρίς major τίτλο.

Η Ριμπάκινα, από την άλλη, ζει την καλύτερη περίοδο της καριέρας της και το φοβερό είναι ότι θέλει μόνο το Roland Garros για να φτάσει σε Career Grand Slam!