Μυθικό τρολάρισμα πιτσαρίας στην Τότεναμ (pic)

Οι «Σπερς» το καλοκαίρι δαπάνησαν περίπου 380 εκατ. ευρώ για μεταγραφές, όμως στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές της Premier League μετρούν δύο ήττες και δύο ισοπαλίες, χωρίς να σκοράρουν!
Μετά το στείρο 0-0 με την Έβερτον, η γνωστή πιτσαρία «Domino's» με αλυσίδες σε όλο τον κόσμο, έκανε μυθικό τρολάρισμα στην Τότεναμ, μέσα από τους λογαριασμούς της στα social media.
«Έχουμε παραδώσει 489,297,478 πίτσες από τότε που η Τότεναμ σκόραρε το τελευταίο της γκολ στην Premier League», ανέφερε η χιουμοριστική ανάρτηση της πιτσαρίας.
we’ve delivered 489,297,478 pizzas since spurs last scored a premier league goal— Domino's Pizza UK (@Dominos_UK) September 12, 2026