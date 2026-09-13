Μυθικό τρολάρισμα πιτσαρίας στην Τότεναμ (pic)

H Τότεναμ μετά από τέσσερις αγωνιστικές στην Premier League δεν έχει καταφέρει να γευτεί την χαρά της νίκης αλλά και του γκολ, προκαλώντας μυθικά τρολαρίσματα στην Αγγλία.

Οι «Σπερς» το καλοκαίρι δαπάνησαν περίπου 380 εκατ. ευρώ για μεταγραφές, όμως στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές της Premier League μετρούν δύο ήττες και δύο ισοπαλίες, χωρίς να σκοράρουν!

Μετά το στείρο 0-0 με την Έβερτον, η γνωστή πιτσαρία «Domino's» με αλυσίδες σε όλο τον κόσμο, έκανε μυθικό τρολάρισμα στην Τότεναμ, μέσα από τους λογαριασμούς της στα social media.

«Έχουμε παραδώσει 489,297,478 πίτσες από τότε που η Τότεναμ σκόραρε το τελευταίο της γκολ στην Premier League», ανέφερε η χιουμοριστική ανάρτηση της πιτσαρίας.