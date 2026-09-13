Κόντης: «Κοιτάμε τους πάντες στα μάτια, δεν φοβόμαστε κανέναν»

Ο προπονητής του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης μετά το μεγάλο διπλό στην έδρα του Ολυμπιακού, τόνισε ότι η ομάδα του δεν φοβάται κανέναν αντίπαλο.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο στη συνέντευξη Τύπου:



Για το αν πίστευε ότι ο ΟΦΗ θα μπορούσε να φύγει με θετικό αποτέλεσμα και πως αισθάνεται που είναι το next big thing των Ελλήνων προπονητών: «Αν δεν το πίστευα εγώ και οι παίκτες μας, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Όταν αλλάζει προπονητής, υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει ν’ αντιμετωπίσεις, είπαμε να είμαστε συγκεντρωμένοι στα πρώτα 15 λεπτά. Για μένα ήταν πολύ σημαντικό, αυτοί να προσαρμοστούν στον αντίπαλο και το έκαναν εξαιρετικά σε όλη την διάρκεια του αγώνα, όταν έπρεπε να την κρατήσει την μπάλα και όταν έπρεπε να αμυνθεί το κάναμε δίχως να κινδυνεύσουμε σοβαρά.

Είμαι ένας προπονητής που τα τελευταία χρόνια προσπαθώ να εξελιχθώ, εγώ και η ομάδα μου, νιώθουμε πολύ καλά, έχουμε μεγάλη όρεξη. Δεν ξέρω αν είμαι το next big thing αλλά οι παίκτες αναδεικνύουν τον προπονητή, είναι μια πολύ καλή παρέα και αυτό βγαίνει στο γήπεδο».

Για τη νοοτροπία που έχει χτίσει και τι δίνει ο ΟΦΗ στην ομάδα ενόψει του αγώνα με την Χοφένχαϊμ: «Από την πρώτη στιγμή που πάτησα στο Ηράκλειο, ήθελα να δημιουργήσουμε μια ομάδα που θα βλέπει στα ίσια κάθε ομάδα και αυτό το έχουμε καταφέρει σιγά – σιγά, οι παίκτες αντιλαμβάνονται, βλέπουν ότι μπορούν να καταφέρουν πράγματα, υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία, έχουν φιλοδοξία και εμείς, θέλουμε να πάμε και την ομάδα και τους εαυτούς μας ένα βήμα παραπάνω, άρα σε αυτό το κομμάτι έχουμε καταφέρει πολλά.

Μετά από μια μεγάλη νίκη, επειδή ανεβαίνει η μπάρα και τώρα έρχεται μια ομάδα όπως η Χόφενχαϊμ, εμείς αυτήν την στιγμή συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε, να σκεφτόμαστε πως θα κάνουμε την πρώτη νίκη στο Europa League, δεν φοβόμαστε κανέναν, στόχος είναι η νίκη, αν είμαστε καλύτεροι θα κερδίσουμε, αν δεν είμαστε όχι δεν θα κερδίσουμε».



Για το έντονο ελληνικό στοιχείο και την εναλλαγή μεσοεπιθετικά: «Το ότι έχουμε πολλούς Έλληνες αντιλαμβάνεται τι σημαίνει αυτό το παιχνίδι, για εμάς δεν υπάρχουν Έλληνες και ξένοι, όλα είναι παιδιά μας, είναι η ομάδα μας απλά μπορούν να περάσουν τι παιχνίδι παίζουμε, για μένα είναι σημαντική η ομοιογένεια που έχουμε, υπάρχει μια ομάδα και ένα σύνολο παικτών που θέλουν να κάνουν ένα βήμα παραπάνω και ψηλότερα την ομάδα. Είμαστε μια ομάδα που με τον τρόπο που παίζουμε, κύριο στοιχείο είναι η αλλαγή πλευράς, ειδικά όταν παίζει ο αντίπαλος με τετράδα στην άμυνα, θέλουμε να μπαίνει μέσα η μπάλα, σε πολλές περιπτώσεις δημιουργήσαμε ευκαιρίες και το γκολ που προήλθε».



Για την μη χρησιμοποίηση Νους, Αποστολάκη: «Η έλευση ενός νέου προπονητή είναι πολύ δύσκολο και για εμάς γιατί δεν ξέρεις τι θ’ αντιμετωπίσεις, είχαμε βέβαια μια εικόνα του στυλ παιχνιδιού, άρα εμείς ήμασταν πολύ compact και ήμασταν πολύ δημιουργικοί και να ξεκλειδώσουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Όσον αφορά Νους, Αποστολάκη, εγώ θεώρησα ότι σε ένα παιχνίδι όπως αυτό με τον ντόρο που έχει γίνει, να μην ήταν έτοιμοι να παίξουν. Ήταν μαζί μας, αν χρειαζόταν θα τους έριχνα στην μάχη, τα παιδιά είναι πολύ χαρούμενα που κερδίσαμε. Καμία φορά το μυαλό του παίκτη, με όλο το ντόρο που έγινε, να μην τον αφήνει να είναι τόσο συγκεντρωμένος».