Γκατούζο για την αποχή των οπαδών της Λάτσιο: «Ζούμε ξανά τις μέρες του… covid!»

Οι οπαδοί της Λάτσιο συνεχίζουν το μποϊκοτάζ κατά της διοίκησης αρνούμενοι να βρεθούν στο γήπεδο στο ντέρμπι με την Μίλαν, με τον Τζενάρο Γκατούζο να σχολιάζει την κατάσταση.

Ο προπονητής της Λάτσιο παρομοίασε την εικόνα στις εξέδρες του Ολίμπικο με την εποχή του covid, τονίζοντας πόσο κοστίζει στην ομάδα του η απουσία των οπαδών της.

«Μπορούμε να κάνουμε λίγα πράγματα για την κατάσταση στις κερκίδες. Αν ήρθαν να μας συναντήσουν στο Φορμέλο, αυτό πιστώνεται στα παιδιά. Πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σοβαροί και να κάνουμε αξιοπρεπείς εμφανίσεις.

Το να βλέπω ένα γήπεδο χωρίς φιλάθλους, δεν είναι ποδόσφαιρο για μένα. Πρέπει να δουλέψουμε σοβαρά και μετά θα δούμε τι θα συμβεί. Δεν είναι εύκολο να παίζεις εδώ, μοιάζει με την περίοδο του COVID, με τη χωρητικότητα στο 20-30%.

Μας λείπουν τρομερά οι οπαδοί μας. Να παίζουμε εδώ με 50.000 να μας ωθούν… μας λείπουν τόσο πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τζενάρο Γκατούζο στις δηλώσεις του.