Του κόπηκε το χαμόγελο: Ο Αρτέτα πήγε να αγκαλιάσει τον διαιτητή και είδε κίτρινη κάρτα (vid)

Ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο καταγράφηκε στην διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Σάντερλαντ, με πρωταγωνιστή τον Μίκελ Αρτέτα.

Στο 39ο λεπτό ο Ισπανός προπονητής των «κανονιέρηδων» διαμαρτυρήθηκε και ο ρέφερι της αναμέτρησης έτρεξε προς το μέρος του, με τον Αρτέτα αρχικά να χαμογελάει κάνοντας κίνηση να αγκαλιάσει τον διαιτητή.

Ο «άρχοντας» της αναμέτρησης, ωστόσο έβγαλε την κίτρινη κάρτα από το τσεπάκι του και αμέσως το χαμόγελο κόπηκε στον προπονητή της Άρσεναλ, με το video να γίνεται viral.