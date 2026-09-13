Του κόπηκε το χαμόγελο: Ο Αρτέτα πήγε να αγκαλιάσει τον διαιτητή και είδε κίτρινη κάρτα (vid)

Στο 39ο λεπτό ο Ισπανός προπονητής των «κανονιέρηδων» διαμαρτυρήθηκε και ο ρέφερι της αναμέτρησης έτρεξε προς το μέρος του, με τον Αρτέτα αρχικά να χαμογελάει κάνοντας κίνηση να αγκαλιάσει τον διαιτητή.
Ο «άρχοντας» της αναμέτρησης, ωστόσο έβγαλε την κίτρινη κάρτα από το τσεπάκι του και αμέσως το χαμόγελο κόπηκε στον προπονητή της Άρσεναλ, με το video να γίνεται viral.
🚨Mikel Arteta tried to hug the referee but was given a yellow card pic.twitter.com/0zuklDbZRo— Polymarket Sports (@PolymarketSport) September 13, 2026