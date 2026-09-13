Έξαλλος ο Ντε Τσέρμπι: «Είμαστε ένα ανέκδοτο»!

Ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι εξέφρασε τον έντονο εκνευρισμό του για την εικόνα που παρουσίασε η Τότεναμ στην αναμέτρηση με την Έβερτον.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είναι απόλυτη ανοησία. Ειλικρινά, δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι εντελώς μέτριοι. Η Έβερτον απλά καθόταν εκεί και περίμενε πίσω από την μπάλα. Είναι σαν 11 παιδιά στο γήπεδο που δεν έχουν παίξει ποτέ μαζί.

Είναι ένα ανέκδοτο. Είμαστε ένα ανέκδοτο. Δεν μπορούμε να βάλουμε γκολ. Πώς μπορείς να παίζεις στην Premier League και να μη σκοράρεις; Ο Σάβιο τρέχει χωρίς σκοπό. Ο Μαρμούς μοιάζει να έχει τσιμέντο στα πόδια του.

Ο Σολάνκε απέχει χιλιόμετρα. Ο Μπέργκβαλ μπαίνει αλλαγή και μοιάζει με παιδάκι. Για τον Τονάλι ξοδέψαμε 100 εκατομμύρια λίρες και είναι ανύπαρκτος σε ένα παιχνίδι. Τι συμβαίνει με αυτή την ομάδα; Είναι απολύτως σοκαριστικό».