Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Μπαπέ ισοφάρισε μυθική επίδοση του Μπενζεμά

Ο Κιλιάν Μπαπέ έβαλε την υπογραφή του σε ακόμη ένα ματς της Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Γάλλο στράικερ να ισοφαρίζει μια απίθανη επίδοση που είχε καταγράψει ο Καρίμ Μπενζεμά.

Με το γκολ που σημείωσε απέναντι στην Ράγιο Βαγιεκάνο, ο Μπαπέ έφτασε τα έξι γκολ σε πέντε αγωνιστικές της La Liga, ισοφαρίζοντας την επίδοση που είχε καταγράψει ο συμπατριώτης του την σεζόν 2021/2022.

Τότε ο Καρίμ Μπενζεμά είχε σημειώσει έξι γκολ στις πρώτες πέντε αγωνιστικές του ισπανικού πρωταθλήματος, με τον Μπαπέ πλέον να στοχεύει στο να «σπάσει» αυτό το ρεκόρ.