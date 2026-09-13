Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Μπαπέ ισοφάρισε μυθική επίδοση του Μπενζεμά

Με το γκολ που σημείωσε απέναντι στην Ράγιο Βαγιεκάνο, ο Μπαπέ έφτασε τα έξι γκολ σε πέντε αγωνιστικές της La Liga, ισοφαρίζοντας την επίδοση που είχε καταγράψει ο συμπατριώτης του την σεζόν 2021/2022.
Τότε ο Καρίμ Μπενζεμά είχε σημειώσει έξι γκολ στις πρώτες πέντε αγωνιστικές του ισπανικού πρωταθλήματος, με τον Μπαπέ πλέον να στοχεύει στο να «σπάσει» αυτό το ρεκόρ.
6 - Kylian Mbappé ha marcado seis goles en LaLiga 2026/27.— OptaJose (@OptaJose) September 12, 2026
⚽ Es el primer jugador que anota tantos goles en los primeros cinco partidos del Real Madrid en una temporada de LaLiga desde Karim Benzema en la 2021/22 (seis también).
🥇 Oro. pic.twitter.com/SgmeNBGfda