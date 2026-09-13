Αυτό είναι το deal για Σαλάχ Εντίν: Στα 5 εκατ η οψιόν, πλήρωσε το 50% του μισθού του ο Παναθηναϊκός!

Το SDNA έφερε στο φως το super deal Παναθηναϊκού-Ρόμα. Πώς ο παίκτης έκλεισε με τους πλέον ευνοϊκούς όρους.

Οι αποκαλύψεις της Magic Euroleague για το deal Σαλάχ-Εντίν

Στο πλαίσιο της εκπομπής Magic Euroleague, ήρθαν στο φως νέες λεπτομέρειες για τη συμφωνία Παναθηναϊκού-Ρόμα για τον Ανάς Σαλάχ-Εντίν, πέρα από όσα είχαν ήδη γίνει γνωστά για τον δανεισμό του Μαροκινού μπακ.

Το ύψος της οψιόν

Ενώ ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο είχε αναφέρει ρήτρα αγοράς στα 7+1 εκατ. ευρώ, το «τριφύλλι» είχε ήδη διαψεύσει το ποσό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή, η πραγματική οψιόν φτάνει στα 5 εκατ. ευρώ.

Ο μισθός μοιρασμένος στα δύο

Ο Σαλάχ-Εντίν έχει μισθό περίπου 1,5 εκατ. ευρώ στη Ρόμα. Για τη διάρκεια του δανεισμού, το μισό ποσό —περίπου 750 χιλ.— θα καλύψει ο Παναθηναϊκός, ενώ το υπόλοιπο παραμένει στη Ρόμα.

Τι γίνεται αν ενεργοποιηθεί η οψιόν

Η οψιόν δεν είναι υποχρεωτική. Αν όμως ο Παναθηναϊκός αποφασίσει να την ενεργοποιήσει το επόμενο καλοκαίρι, ο παίκτης θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο και από εκείνο το σημείο η ΠΑΕ θα αναλάβει ολόκληρο το μισθολογικό του κόστος. Δηλαδή, φέτος μια δοκιμή χαμηλού κόστους, και του χρόνου δέσμευση μόνο εφόσον ο παίκτης αποδειχθεί αντάξιος του ρόλου του.

Πρακτικά, ο Παναθηναϊκός αποκτά έναν 24χρονο διεθνή μπακ με μισθολογικό κόστος αισθητά μικρότερο από αυτό που θα περίμενε κανείς για παίκτη τέτοιου προφίλ.

Λίγα λόγια για τον παίκτη

Ο 24χρονος Μαροκινός διεθνής προέρχεται από την ακαδημία του Άγιαξ, πέρασε από την Τβέντε, αγοράστηκε από τη Ρόμα έναντι 8,5 εκατ. και την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε δανεικός στην Αϊντχόφεν, κατακτώντας το ολλανδικό πρωτάθλημα με 25 συμμετοχές και μία ασίστ. Στο Μουντιάλ είχε 4 συμμετοχές σε 6 αγώνες που έδωσε η Εθνική Μαρόκο.

Το βιογραφικό του —Άγιαξ, Τβέντε, Ρόμα, PSV— δείχνει έναν παίκτη σε ηλικία αιχμής, με εμπειρία σε ανταγωνιστικά περιβάλλοντα, που ήρθε στην Αθήνα με στόχο τη σταθερή συμμετοχή που δεν είχε στη Ρόμα.