Η Μπαρτσελόνα ετοιμάζει νέο συμβόλαιο για τον Ραφίνια

O 29χρονος εξτρέμ αποτελεί έναν από τους ηγέτες των «μπλαουγκράνα» και η διοίκηση των Καταλανών θέλει να τον ανταμείψει με νέο συμβόλαιο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Sport», η διοίκηση της Μπαρτσελόνα είναι έτοιμη να καταθέσει πρόταση ανανέωσης στον Ραφίνια, θέλοντας να «δέσει» τον Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό έως το 2030.

Ο Ραφίνια είναι θετικός στο να επεκτείνει το συμβόλαιό του με τους «μπλαουγκράνα» και οι δύο πλευρές αναμένεται πολύ σύντομα να καθίσουν στο τραπέζι τον διαπραγματεύσεων για επιτευχθεί το deal.

Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός, άλλωστε αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παίκτες της Μπαρτσελόνα έχοντας σε μια τετραετία 182 συμμετοχές, 83 γκολ και 60 ασίστ στο ενεργητικό του.