Άρσεναλ και Τσέλσι δίνουν «μάχη» για 15χρονο ταλέντο από τη Νορβηγία!

O Γκάμπριελ Ραΐκοβιτς αποτελεί το next big thing του νορβηγικού ποδοσφαίρου και ήδη κορυφαίοι σύλλογοι δίνουν «μάχη» για την απόκτησή του από την Βαλερένγκα.

Ο 15χρονος επιθετικός παρά το νεαρό της ηλικίας του, μετράει ήδη 14 συμμετοχές και 3 γκολ με την πρώτη ομάδα της Βαλερένγκα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον της Άρσεναλ και της Τσέλσι.

Όπως αναφέρει το «TeamTalk», οι δύο λονδρέζικοι σύλλογοι, έχουν στείλει σε αρκετά ματς της Βαλερένγκα σκάουτερ για να παρακολουθήσουν τον 15χρονο επιθετικό.

Τον Ιανουάριο, μάλιστα θα κάνουν την κίνησή του για την απόκτησή του, θέλοντας να προλάβουν τον ανταγωνισμό, που στην διάρκεια της σεζόν αναμένεται να μεγαλώσει για τον ταλαντούχο επιθετικό.