Ριμπάκινα: «Να μείνω στην κορυφή όσο το δυνατόν περισσότερο» (vid)

Η συνήθως συγκρατημένη Έλενα Ριμπάκινα εμφανίστηκε με το χαμόγελο στα χείλη στη συνέντευξη τύπου μετά τον θρίαμβο στον τελικό του US Open. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.

«Νιώθω υπέροχα, ακόμα είναι τόσο δύσκολο να συνειδητοποιήσω τι συνέβη», είπε η από τη Δευτέρα (14/9) κορυφαία τενίστρια στον κόσμο μετά τη νίκη επί της Αρίνα Σαμπαλένκα, απαντώντας στην ερώτηση της μικρής Έμερι. «Τόσα πολλά επιτεύγματα αυτές τις τελευταίες εβδομάδες. Είμαι πανευτυχής και πολύ περήφανος/περήφανη για όλη τη δουλειά που έγινε. Ναι, είναι απλώς εκπληκτικό. Δύσκολο να βρω λόγια, αλλά είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη».

Μιλώντας για το πώς θα ξυπνήσει την επόμενη μέρα ανέφερε: «Θα είναι πολύ διαφορετικό να ξυπνήσω το επόμενο πρωί, γνωρίζοντας ότι μόλις κέρδισα το US Open και ότι έγινα Νο.1 στην παγκόσμια κατάταξη. Και είναι κάπως μια ανακούφιση, ξέρεις, γιατί τις τελευταίες δύο-τρεις εβδομάδες ακολουθείς συνεχώς τις ίδιες ρουτίνες. Είναι πολλή δουλειά, αλλά και πολύ άγχος. Νιώθω ότι θα είναι εκπληκτικό να ξυπνήσω γνωρίζοντας ότι κατάφερα κάτι τόσο σπουδαίο».

Ρωτήθηκε στη συνέχεια αν μπορούσε να γίνει Νο.1. «Πάντα πίστευα ότι είναι δυνατό. Είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα. Φυσικά, κάθε χρονιά δεν είναι ίδια. Κέρδισα το Wimbledon το 2022. Μετά δεν κέρδιζα τα Grand Slam, αλλά την επόμενη χρονιά έπαιξα στον τελικό του Australian Open. Νομίζω ότι ήμασταν πάντα εκεί, πάντα κοντά. Φυσικά, στη διαδρομή σου μαθαίνεις πολλά, συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Νιώθω ότι τώρα έχω μια υπέροχη ομάδα, υπέροχους ανθρώπους γύρω μου, και απλώς συνεχίζουμε τη δουλειά. Επιτέλους, όλα αυτά απέδωσαν καρπούς και είμαι πανευτυχής, πολύ περήφανος/περήφανη. Δεν είναι ποτέ εύκολο. Ακόμα και τώρα, τελειώνω εδώ, ξεκουράζομαι, γιορτάζω, και μετά οι επόμενες διοργανώσεις συνεχίζονται. Πρέπει και πάλι να παίξεις. Πρέπει και πάλι να αγωνιστείς απέναντι στις ίδιες παίκτριες και να δώσεις τον καλύτερό σου εαυτό. Ναι, είναι ένα εκπληκτικό ταξίδι, και ελπίζω να μπορέσω να παραμείνω στην κορυφή για όσο το δυνατόν περισσότερο».