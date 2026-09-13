Τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης»: Απέναντι στην Μακάμπι ο Ολυμπιακός, κόντρα σε Ερυθρό ο Άρης

To τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο ολοκληρώνεται με τις αναμετρήσεις Άρης-Ερυθρός Αστέρας και Ολυμπιακός-Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», το οποίο διεξάγεται στην Κύπρο, φτάνει σήμερα (13/9) στο τέλος του.

Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 15:45 και θα είναι ανάμεσα στον Άρη και τον Ερυθρό Αστέρα. Το δεύτερο και τελευταίο τζάμπολ θα γίνει στις 18:00, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την Μακάμπι Τελ Αβίβ. Σημειώνεται πως και τα δύο παιχνίδια θα μεταδοθούν από το ΣΚΑΙ.

Θυμίζουμε πως η Μακάμπι Τελ Αβίβ κέρδισε τον Άρη με 92-87 και ο Ολυμπιακός τον Ερυθρό Αστέρα με 89-87.

15:45 Άρης Θεσσαλονίκης – Ερυθρός Αστέρας

18:00 Ολυμπιακός Πειραιώς – Μακάμπι Τελ Αβίβ