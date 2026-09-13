Clasico στη Θεσσαλονίκη, μάχη κορυφής στο ΟΑΚΑ, δοκιμασία για την ΑΕΚ

Το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη δεσπόζει στο σημερινό (13/9) πρόγραμμα της Stoiximan Super League.

Με πέντε αναμετρήσεις συνεχίζει και ολοκληρώνεται η 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος έπειτα τα χθεσινά ματς σε Καραϊσκάκη και Πανθεσσαλικό.

Το πρόγραμμα ανοίγει ο αγώνας της Καλαμάτας με τον Βόλο (18:00, Novasports Prime)) που θα διεξαχθεί σε ουδέτερη έδρα, στο Περιστέρι, καθώς δεν είναι ακόμα έτοιμο το γήπεδο της Παραλίας.

Η συνέχεια δίνεται στην Τρίπολη (19:00, Novasports 2), όπου η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην έδρα του Αστέρα Aktor, θέλοντας να δώσει συνέχεια στον θρίαμβο της πρεμιέρας της στο Champions League, ενώ οι Αρκάδες παραμένουν ουραγοί και ψάχνουν τους πρώτους βαθμούς τους.

Το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής διεξάγεται στην Τούμπα (21:00, Novasports Prime), με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον Άρη. Πέρα από το γόητρο, οι δύο συμπολίτες θέλουν και να επουλώσουν τις πληγές τους μετά τις βαριές ήττες της περασμένης εβδομάδας από Παναθηναϊκό (3-1) και ΑΕΚ (5-0).

Επίσης στις 21:00 (Magenda Sport 1) η Κηφισιά υποδέχεται τον Λεβαδειακό στο γήπεδο της Λεωφόρου, με τις δύο ομάδες να αναζητούν την πρώτη νίκη τους στο πρωτάθλημα, οι Βοιωτοί και τους πρώτους βαθμούς τους για να ξεκολλήσουν από την τελευταία θέση.

Το πρόγραμμα της αγωνιστικής κλείνει στο ΟΑΚΑ (21:30, ΣΚΑΪ), με την ανέλπιστη μάχη κορυφής μεταξύ Παναθηναϊκού και Παναιτωλικού, ο οποίος για πρώτη φορά στην ιστορία του ξεκινάει με 3/3 νίκες το πρωτάθλημα. Με ανεβασμένη ψυχολογία και οι δύο, οι Πράσινοι έρχονται από το αγχωτικό τρίποντο επί της Κηφισιάς στο εξ αναβολής ματς της περασμένης Πέμπτης και θέλουν να συνεχίσουν με το απόλυτο, ενώ οι Αγρινιώτες έχουν οδηγό την περσινή ισοπαλία που πήραν μέσα στην έδρα του Τριφυλλιού (στη Λεωφόρο) στο πρωτάθλημα.

Τα χθεσινά αποτελέσματα:

Ολυμπιακός-ΟΦΗ 0-1

Ηρακλής-Ατρόμητος 1-1