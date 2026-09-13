Παπαδάκης στο SDNA: «Να είναι σίγουροι οι οπαδοί ότι θα δίνουμε τα πάντα στο γήπεδο»

Ο Κώστας Παπαδάκης μίλησε στο SDNA ενόψει της νέας σεζόν και αναφέρθηκε στην παραμονή του στο Περιστέρι Betsson αλλά και στις αλλαγές που έγιναν στο ρόστερ.

Ο Κώστας Παπαδάκης ετοιμάζεται για τη δεύτερη συνεχόμενη σεζόν του στο Περιστέρι Bettson υπό τις οδηγίες του Βασίλη Ξανθόπουλου. Ο 28χρονος γκαρντ μίλησε στο SDNA ενόψει της νέας σεζόν για την απόφασή του να συνεχίσει στην ομάδα αλλά και για τις αλλαγές στο ρόστερ.

Ακόμη, αναφέρθηκε στους στόχους του για τη νέα αγωνιστική περίοδο και διαβεβαίωσε τους οπαδούς ότι όλοι θα δίνουν το 100% κάθε φορά που βρίσκονται στο παρκέ.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο SDNA:

Για την παραμονή του στο Περιστέρι και αν ήταν εύκολη απόφαση: «Νιώθω πάρα πολύ ωραία. Το περιβάλλον εδώ είναι πολύ οικογενειακό. Δημιουργούν πάντα τις κατάλληλες συνθήκες για να δείξει το ταλέντο του ένας επαγγελματίας. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι και εγώ εδώ πέρα.

Τον κόουτς τον ξέρω, με ξέρει. Μιλήσαμε, είπαμε κάποια πράγματα, μου είπε τι θέλει, του είπα και εγώ. Βρήκαμε μία κοινή γραμμή και νομίζω ότι ευχαριστιέμαι να είμαι εδώ. Είναι πολύ όμορφα όλα τα πράγματα, οι συνθήκες είναι πάρα πολύ όμορφες. Μακάρι να μας βγει και στο παιχνίδι και να παρουσιάσουμε ένα πολύ ωραίο πρόσωπο σαν ομάδα και να φέρουμε τον κόσμο μαζί μας».

Για τους στόχους για τη νέα σεζόν: «Προσωπικά θέλω κάθε μέρα να γίνομαι καλύτερος και να παρουσιάζω ένα καλό πρόσωπο μέσα στο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, ομαδικά πρέπει να κοιτάξουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Φέτος η χρονιά θα είναι δύσκολη. Έχουμε δει όλα τα μπάτζετ να ανεβαίνουν, μεγάλες ομάδες, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, να ανεβαίνουν. Τρομερά μπάτζετ και τρομερές ομάδες. Πρέπει να είμαστε λίγο ταπεινοί και να κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Να μαζέψουμε τις νίκες που θέλουμε και να παίξουμε όμορφο μπάσκετ».

Για το αν η ομάδα μπορεί να επαναλάβει την επιτυχία της περσινής σεζόν: «Όπως είπαμε και πριν, είναι πολύ δύσκολο γιατί οι ομάδες έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ σημαντικά. Από εκεί και πέρα, αυτό δεν πρέπει να μας πτοεί. Πρέπει να δίνουμε τα πάντα μέσα στο γήπεδο και στο τέλος αν καταφέρουμε να κάνουμε μία αξιόλογη χρονιά, θα δώσει ακόμα παραπάνω credit σε όλο αυτό που έχουμε κάνει, γιατί θα είναι ακόμα πιο δύσκολο».

Για τις αλλαγές στο ρόστερ της ομάδας: «Έχουμε αλλάξει κάποιους παίκτες, έχουμε κρατήσει και έναν κορμό που βοηθάει στο να αφομοιώσουμε λίγο πιο γρήγορα την φιλοσοφία του κόουτς που ξέρουμε από πέρσι. Είναι δύσκολο, αλλά όπως όλες οι ομάδες, έτσι και εμείς πρέπει να δημιουργήσουμε ένα καλό κλίμα, πρώτα από όλα έξω από το γήπεδο, και θεωρώ ότι όλα τα παιδιά είμαστε πολύ καλοί χαρακτήρες. Αυτό θα γίνει γρήγορα και θα φανεί και μέσα στο γήπεδο».

Το μήνυμά του στον κόσμο: «Αυτό που θα θέλαμε είναι να μας στηρίζουν και στις χαρές και στις λύπες. Θα είναι δύσκολη και μεγάλη χρονιά. Αυτό δεν πρέπει να μας πτοεί. Μπορεί να κάνουμε κάποια αρνητικά αποτελέσματα, αλλά να είναι σίγουροι ότι θα δίνουμε το 100% για να φέρουμε νίκες για το Περιστέρι».