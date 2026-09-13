Όργια ο Μέσι, αλλά... σοκ στις καθυστερήσεις για την Ίντερ Μαϊάμι (vid)

Η Ίντερ Μαϊάμι έφτασε μια ανάσα από μια πολύ σημαντική νίκη απέναντι στην πρωτοπόρο Νάσβιλ, όμως τελικά είδε τη νίκη να κάνει φτερά στις καθυστερήσεις, με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες 2-2.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για τους φιλοξενούμενους, καθώς ο Σαμ Σάριτζ βρήκε δίχτυα μόλις στο 4ο λεπτό και έβαλε τη Νάσβιλ μπροστά στο σκορ. Η απάντηση της Ίντερ Μαϊάμι ήρθε στο 19', όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ του Λιονέλ Μέσι, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα με αυτογκόλ του Μπέικερ-Γουάιτινγκ.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Μέσι ανέλαβε ξανά δράση. Ο Αργεντινός σταρ με ένα εκπληκτικό σουτ στο 62' έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ολοκληρώνοντας την ανατροπή και δίνοντας στην ομάδα του το προβάδισμα. Μάλιστα, ο ίδιος είχε προηγουμένως και δύο προσπάθειες που σταμάτησαν στα δοκάρια.

Η Ίντερ Μαϊάμι έδειχνε να κρατά στα χέρια της ένα πολύτιμο τρίποντο, όμως η Νάσβιλ δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Στο 91ο λεπτό, ο Σάριτζ χτύπησε ξανά και διαμόρφωσε το τελικό 2-2, στερώντας από την ομάδα του Μέσι μια μεγάλη νίκη.

Έτσι, η Ίντερ Μαϊάμι παρέμεινε στη δεύτερη θέση της ανατολικής περιφέρειας, έχοντας πλέον διαφορά εννέα βαθμών από την πρωτοπόρο Νάσβιλ.