Ο λόγος που ο Κουμίνγκα είπε «όχι» στους Μπουλς

Γνωστός έγινε ο λόγος που ο Τζόναθαν Κουμίνγκα αποφάσισε να μη συνεχίσει την καριέρα του στους Σικάγο Μπουλς.

Ο Τζόναθαν Κουμίνγκα ήταν από τα… καυτά ονόματα του καλοκαιριού στο ΝΒΑ, με αρκετές ομάδες να ενδιαφέρονται για την περίπτωσή του. Τελικά, ο 23χρονος αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Οι Σικάγο Μπουλς ήταν μία από τις ομάδες που ενδιαφέρθηκαν και έγινε γνωστός ο λόγος που δεν υπήρξε deal ανάμεσα στις δύο πλευρές. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το «Athletic», οι Μπουλς δεν θα έδιναν ρόλο βασικού στον Κουμίνγκα, καθώς θέλουν να δώσουν αρκετό χρόνο συμμετοχής στους Μάτας Μπουζέλις και Κέιλεμπ Ουίλσον φέτος.

Ο Κουμίνγκα ήθελε έναν πιο μεγάλο ρόλο και τελικά υπέγραψε διετές συμβόλαιο 13 εκατομμυρίων δολαρίων με τους «Λύκους».