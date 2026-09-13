Κόστα: «Γι' αυτό ήρθα στον ΠΑΟΚ, έτοιμος να προσφέρω δυναμισμό και προσωπικότητα!»

Οι δηλώσεις του Ντιέγκο Κόστα για το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη στην Τούμπα και τις πρώτες του ημέρες στα ασπρόμαυρα.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη στο γήπεδο της Τούμπας και ο Ντιέγκο Κόστα μίλησε στην κάμερα της NOVA για το μεγάλο ντέρμπι, την πρώτη του εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη αλλά και τα στοιχεία που θέλει να φέρει στο σύνολο του Αλέσιο Λίσι.

Αναλυτικά:

Αν αισθάνεται καλά:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, σε αυτόν τον σύλλογο, οι πρώτες προπονήσεις μου ήταν εξαιρετικές».

Τι τον οδήγησε να αποδεχθεί την πρόταση του ΠΑΟΚ:

«Είδα βίντεο, μελέτησα την ιστορία της ομάδας, είδα ότι ο κόσμος είναι παθιασμένος, αυτοί ήταν οι βασικοί λόγοι που με έκαναν να έρθω στη Θεσσαλονίκη και φυσικά να κερδίσω τίτλους».

Αν μίλησε με κάποιον για τον ΠΑΟΚ:

«Μίλησα με τον Λέο Μάτος τον Ντόουγκλας Αουγκούστο και τον Μαγκομέντ Οζντόεφ που αγωνίστηκαν για χρόνια με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, μου είπαν Ντιέγκο πρέπει να πας στον ΠΑΟΚ, είναι μία εξαιρετική ομάδα σε ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα».

Πώς είναι οι πρώτες του μέρες στην ομάδα:

«Τα παιδιά ήταν πολύ φιλικά και με καλωσόρισαν θερμά όλοι στον σύλλογο, έχουμε πολλούς ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και θα παλέψουμε για να φέρουμε τίτλους στον ΠΑΟΚ».

Αν είναι έτοιμος να φέρει δυναμισμό και προσωπικότητα στην ομάδα:

«Ήρθα εδώ για να βελτιώσω την ομάδα και να της δώσω ότι χρειάζεται με όλο μου το είναι, θεωρώ πως έχω αυτά τα στοιχεία».

Αν είναι έτοιμος να βοηθήσει άμεσα την ομάδα:

«Ναι, προπονήθηκα πολύ σκληρά αυτή την εβδομάδα και είμαι έτοιμος να βοηθήσω άμεσα την ομάδα».

Για το ντέρμπι με τον Άρη:

«Γνωρίζω είναι ότι πρόκειται για ένα μεγάλο ντέρμπι, οπότε πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί για κάθε μπάλα στο γήπεδο, πιστεύω πως είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε, ξέρω τι σημαίνει αυτό το παιχνίδι για τον σύλλογο, οπότε θα τα δώσουμε όλα για τη νίκη».