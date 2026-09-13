Stoiximan Super League: Με μομέντουμ η ΑΕΚ, με πίεση ΠΑΟΚ και Άρης, Λιβάι ο πρωταγωνιστής για Παναθηναϊκό

H δράση για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League, συνεχίζεται με τις αναμετρήσεις της Κυριακής (13/9), όπου φυσικά ξεχωρίζει το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη στην Τούμπα (21:00).

Νωρίτερα (19:00) ωστόσο είναι προγραμματισμένη η σέντρα στην αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Τρεις ήττες σε ισάριθμα ματς κόντρα σε Παναιτωλικό, Ολυμπιακό και Ηρακλή μετράει η ομάδα της Αρκαδίας και η πίεση στο στρατόπεδο της εμφανίστηκε με το... καλημέρα. Αναζητά εναγωνίως βαθμούς, καθώς από πολύ νωρίς κινδυνεύει να εμπλακεί σοβαρά στα σενάρια του υποβιβασμού. Μεσοβδόμαδα έμεινε στο 1-1 με τον Άρη για το Κύπελλο Ελλάδας, σε ένα δίκαιο αποτέλεσμα σε γενικές γραμμές, τουλάχιστον βάσει στατιστικής.

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Η ΑΕΚ είναι στα πάνω της, καθώς μετά το εμφατικό 5-0 επί του Άρη ακολούθησε η νίκη επί της ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Ο Μαρίν με καταπληκτική εκτέλεση φάουλ πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο 21'. Η ΑΕΚ έχασε ευκαιρίες να καθαρίσει το ματς, καρδιοχτύπησε στο φινάλε, αλλά η δουλειά έγινε. Θέμα κούρασης δεν προκύπτει καθώς το διάστημα πέντε ημερών από παιχνίδι σε παιχνίδι εξασφαλίζει την αποφόρτιση, ο Νίκολιτς ωστόσο θα κάνει 2-3 αλλαγές στο βασικό σχήμα.

Ο Αστέρας κάπου αδικείται από τα αποτελέσματα, καθώς θα μπορούσε να έχει 2-3 βαθμούς στο σακούλι του. Μοιάζει όμως να ζορίζεται στη διαχείριση της πίεσης. Η ΑΕΚ έχει ρυθμό, είναι σε καλή κατάσταση και αν διατηρήσει τη συγκέντρωση της δύσκολα θα αφήσει βαθμούς στην Τρίπολη. Το συνδυαστικό στοίχημα 2 & Γκατσίνοβιτς 1+ σουτ στην εστία & Κουρμπέλης να δεχτεί κάρτα σε απόδοση 6.80 στο Bet Builder της Stoiximan.

Μπορεί να βρισκόμαστε νωρίς στη σεζόν, ωστόσο το ντέρμπι της Τούμπας είναι κρίσιμο για ΠΑΟΚ και Άρη από πολλές απόψεις. Ο «δικέφαλος» έμεινε εκτός συνέχειας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και μετά το εντός έδρας 0-0 με τον ΟΦΗ στο Κύπελλο, είχε και την πρώτη του απώλεια στο πρωτάθλημα. Στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν η ομάδα του Λίσι ηττήθηκε 3-1 από τον Παναθηναϊκό, έχοντας παράπονα από τη διαιτησία. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, η εικόνα του ΠΑΟΚ δεν ήταν αυτή που έπρεπε για ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων. Πίεση, εσωστρέφεια και αγωνιστική αβεβαιότητα φέρνουν τον ΠΑΟΚ σε κατάσταση must win απέναντι στον Άρη, συνθήκη που θα κερδίσει χρόνο και ηρεμία στο στρατόπεδο των «ασπρόμαυρων». Σημαντική προσθήκη αυτή του Σιμόν Μπάνζα, που αναμένεται να δώσει λύσεις επιθετικά στη συνέχεια της σεζόν.

Στο 2.65 απόδοση να τερματίσει στο Τop 2 της κανονικής περιόδου ο ΠΑΟΚ

Μετά τις νίκες κόντρα σε Καλαμάτα και ΟΦΗ, ο Άρης προσγειώθηκε ανώμαλα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Γνώρισε βαριά ήττα 5-0 από την ΑΕΚ, παρουσιάζοντας σοβαρές ανασταλτικές αδυναμίες αλλά και κακή νοοτροπία, αφού παράτησε το ματς μετά το 2-0... Μεσοβδόμαδα έμεινε στο 1-1 εκτός έδρας με τον Αστέρα για το Κύπελλο, παιχνίδι στο οποίο θα μπορούσε να πάρει κάτι περισσότερο. Δεν έχει την πολυτέλεια να παρουσιάσει ξανά κακό πρόσωπο σε δεύτερο σερί ντέρμπι και έχει την ευκαιρία να βγάλει αντίδραση με αποτέλεσμα στην Τούμπα.

Υπό διαφορετικές συνθήκες, ο άσος θα είχε αξία. Στην παρούσα φάση ωστόσο κρίνεται πολύ χαμηλός, έστω κι αν ο ΠΑΟΚ παραμένει το φαβορί για το τρίποντο. Από την άλλη, ο Άρης προβλημάτισε σοβαρά με την παρουσία του στη Νέα Φιλαδέλφεια και δεν είναι τόσο απλό να βελτιωθεί κατακόρυφα τόσο σύντομα. Το συνδυαστικό στοίχημα Under 3,5 γκολ & Ζίβκοβιτς 1+ σουτ στην εστία & Over 6,5 κάρτες σε απόδοση 5.00 στο Bet Builder της Stoiximan.

Το πρόγραμμα της Κυριακής ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση πρωτοπόρων στο ΟΑΚΑ (21:30), όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Παναιτωλικό. Σε 10 επίσημα ματς της σεζόν, έξι ευρωπαϊκά και τέσσερα εντός συνόρων, οι «πράσινοι» παραμένουν αήττητοι. Και παιχνίδι με παιχνίδι αποκτούν μεγαλύτερη ομοιογένεια και αυτοπεποίθηση. Μετά το 3-1 επί του ΠΑΟΚ, η ομάδα του Νίστρουπ επικράτησε με το ίδιο σκορ στην εξ αναβολής αναμέτρηση της πρεμιέρας με την Κηφισιά. Με το σκορ στο 1-1, ο Ταμπόρδα έδωσε τη λύση με εκτέλεση πέναλτι στο 81' και ο Ράστοντερ στις καθυστερήσεις διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Πολλά τα συνεχόμενα ματς για τους «πράσινους», πολλές ωστόσο και οι λύσεις για τον προπονητή στο βάθος του ρόστερ.

Βλέπεις εδώ το νέο Blog με αναλύσεις και προγνωστικά.

Ονειρικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα για τον Παναιτωλικό. Κόντρα σε Αστέρα Τρίπολης, Καλαμάτα και Λεβαδειακό, οι Αγρινιώτες κατέκτησαν ισάριθμα τρίποντα και μάλιστα με ιδιαίτερα πειστικό τρόπο. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου δείχνει ικανή να αλλάξει τους συσχετισμούς της σεζόν όσον αφορά τις θέσεις 5-8 και δεδομένα θα παίξει ρόλο ρυθμιστή σε ουρά και κορυφή αν συνεχίσει σε αυτό τον ρυθμό. Κόντρα στον Παναθηναϊκό πάντως δίνει το πρώτο πολύ μεγάλο τεστ της χρονιάς.

Ο Παναθηναϊκός πήρε... φόρα, έχει ψυχολογία και βρήκε ρυθμό σε δημιουργία και εκτέλεση. Δύσκολα θα αποχωριστεί το μομέντουμ κόντρα στον Παναιτωλικό, που είναι ωστόσο σε θέση να προβληματίσει τον αντίπαλο του αν τον βρει... μπόσικο. Θα είναι έκπληξη να ξεφύγει το τρίποντο από τα χέρια του φαβορί, οι αποδόσεις του άσου όμως δεν λένε κάτι. Το συνδυαστικό στοίχημα 2-3 γκολ & Να σκοράρει ο Λ. Γκαρσία & Over 7,5 κόρνερ σε απόδοση 8.25 στο Bet Builder της Stoiximan.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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