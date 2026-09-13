Ρέντικ: «Δεν μπορώ να πιστέψω πως είμαι προπονητής των Λέικερς»

Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ σε δηλώσεις του τόνισε πως δεν μπορεί να πιστέψει ότι προπονεί τους Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ πήραν το ρίσκο το 2024 και έδωσαν τα… κλειδιά του οργανισμού στον Τζέι Τζέι Ρέντικ. Ο 42χρονος είχε τρία χρόνια που είχε αποσυρθεί και δεν είχε εργαστεί σε κάποια άλλη ομάδα του ΝΒΑ, καθώς ήταν αναλυτής στο ESPN.

Στις δύο πρώτες του χρονιές στους Λέικερς οδήγησε την ομάδα σε 50+ νίκες, στα play-offs και αυτό το καλοκαίρι διαμόρφωσε ένα ρόστερ γύρω από τον Λούκα Ντόντσιτς.

Ο Ρέντικ μίλησε στο «WSLS 10» και τόνισε πως δεν μπορεί να πιστέψει πως κάθεται στον πάγκο των «Λιμνανθρώπων» ως head coach.

«Ονειρευόμουν να παίξω στο Ντιούκ, στο ΝΒΑ φυσικά. Αυτό το ταξίδι έχει ξεπεράσει τα πιο τρελά μου όνειρα. Δεν πίστευα πως ήμουν στο Ντιούκ, δεν πίστευα πως ήμουν σε αποδυτήρια στο ΝΒΑ και τώρα δεν πιστεύω πως προπονώ τους Λέικερς» ανέφερε.