Δοκιμή SDNA: Ένα SUV για όλες τις θέσεις, σαν τον Ορμπελίν Πινέδα (vid, pics)

224 ίπποι, κατανάλωση που στην πόλη έπεσε στα 4,5 λτ./100 χλμ., χώροι, ποιότητα και ένα υβριδικό σύστημα που προσαρμόζεται διαρκώς στις συνθήκες. Το Jaecoo 5 SHS-H είναι το πολυεργαλείο των compact SUV και μας θύμισε αμέσως τον Ορμπελίν Πινέδα.

Ο Ορμπελίν Πινέδα ήταν από εκείνους τους παίκτες που έδιναν στον προπονητή τους μία σπάνια πολυτέλεια: μπορούσε να τον χρησιμοποιήσει σχεδόν παντού. Οκτάρι, δεκάρι, στα άκρα, σε ρόλο με περισσότερη δημιουργία ή με περισσότερα τρεξίματα. Ο Μεξικανός προσαρμοζόταν στις ανάγκες του παιχνιδιού, κρατούσε την ισορροπία και είχε την ποιότητα να αλλάξει μέσα σε λίγα μέτρα τον ρυθμό μιας επίθεσης.

Αυτή ακριβώς η πολυχρηστικότητα ήρθε αρκετές φορές στο μυαλό μας οδηγώντας το Jaecoo 5 SHS-H. Ένα compact SUV που μπορεί να περάσει ολόκληρη την εβδομάδα μέσα στην πόλη καίγοντας όσο ένα πολύ μικρότερο αυτοκίνητο, να μεταφέρει άνετα μια οικογένεια, να ταξιδέψει ξεκούραστα και, όταν βρεθεί ο χώρος μπροστά του, να απελευθερώσει 224 ίππους και να ολοκληρώσει το 60-100 χλμ./ώρα σε μόλις 3,5 δευτερόλεπτα.

Ακριβώς όπως ο Πινέδα: αλλάζει ρόλο ανάλογα με το τι ζητά η φάση.

Η κομψή πλευρά των SUV

Με μήκος 4,38 μέτρα, το Jaecoo 5 βρίσκεται στο κέντρο μιας κατηγορίας που έχει εξελιχθεί στο σημαντικότερο εμπορικό πεδίο μάχης της ευρωπαϊκής αγοράς. Η σχεδίασή του ακολουθεί την ταυτότητα που έχει ήδη δημιουργήσει η Jaecoo. Η μεγάλη κάθετη μάσκα δίνει αμέσως το στίγμα της μάρκας, τα τετραγωνισμένα φωτιστικά σώματα δημιουργούν ένα γεωμετρικό εμπρός μέρος και οι καθαρές επιφάνειες του αμαξώματος του χαρίζουν μια σύγχρονη παρουσία.

Η συνολική εικόνα έχει ισορροπία. Το ύψος και οι αναλογίες δίνουν την επιθυμητή SUV αίσθηση, ενώ οι λιτές γραμμές προσθέτουν μια πιο κομψή διάσταση. Είναι από εκείνα τα αυτοκίνητα που κερδίζουν περισσότερο όσο τα παρατηρείς από κοντά.

Το εσωτερικό ανεβάζει επίπεδο

Η καμπίνα αποτελεί ένα από τα ισχυρά χαρτιά του Jaecoo 5. Τα υλικά που συναντάς στο ταμπλό και στα βασικά σημεία επαφής έχουν ευχάριστη υφή, οι συναρμογές είναι προσεγμένες και η συνολική αίσθηση ποιότητας βρίσκεται ψηλά για τα δεδομένα της κατηγορίας.

Το περιβάλλον είναι καθαρό και ήρεμο, με την κάθετη οθόνη αφής των 13,2 ιντσών να αποτελεί το κέντρο ελέγχου. Η απόκρισή της είναι γρήγορη, τα γραφικά ευκρινή και η πλοήγηση στα βασικά μενού εύκολη.

Εδώ βρίσκεται και η βασική μας εργονομική ένσταση. Η οθόνη έχει αναλάβει πάρα πολλές καθημερινές λειτουργίες, από τον κλιματισμό μέχρι διάφορες ρυθμίσεις του αυτοκινήτου. Αυτό σημαίνει περισσότερα αγγίγματα και περισσότερη προσοχή στην οθόνη κατά την οδήγηση. Μερικοί φυσικοί διακόπτες για τις συχνότερες εντολές θα έκαναν την καθημερινότητα πιο άμεση.

Κατά τα άλλα, η θέση οδήγησης είναι ψηλή, η περιμετρική ορατότητα καλή και η πρόσβαση στα βασικά χειριστήρια εύκολη. Όλα λειτουργούν προς έναν συγκεκριμένο στόχο: ξεκούραστη συμβίωση.

Χώροι για πραγματική οικογενειακή χρήση

Το μεταξόνιο των 2,62 μέτρων αξιοποιείται πολύ καλά. Στη δεύτερη σειρά δύο ενήλικες κάθονται με άνεση, με αρκετό χώρο τόσο για τα γόνατα όσο και για το κεφάλι. Το σχεδόν επίπεδο δάπεδο βελτιώνει σημαντικά και τη θέση του τρίτου επιβάτη. Αυτή είναι μία από τις λεπτομέρειες που δείχνουν τον προσανατολισμό του Jaecoo 5. Η οικογενειακή χρήση βρίσκεται στον πυρήνα του αυτοκινήτου.

Ο χώρος αποσκευών των 410 λίτρων έχει κανονικό σχήμα και εύκολη πρόσβαση, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων η διαθέσιμη χωρητικότητα αυξάνεται σημαντικά. Πλούσια είναι και η εικόνα του εξοπλισμού. Η Jaecoo προσφέρει από τις αρχικές εκδόσεις αρκετές από τις ανέσεις που συχνά βρίσκονται ψηλότερα στους καταλόγους εξοπλισμού των ευρωπαϊκών ανταγωνιστών, ενώ το πακέτο ADAS περιλαμβάνει 19 λειτουργίες υποβοήθησης και ασφάλειας. Μέχρι εδώ λοιπόν έχουμε χώρους, ποιότητα, τεχνολογία και εξοπλισμό. Και μετά έρχεται το SHS-H.

Το υβριδικό «πολυεργαλείο»

Εδώ βρίσκεται η ουσία του αυτοκινήτου και, ταυτόχρονα, η ισχυρότερη σύνδεσή του με τον Πινέδα. Το Jaecoo 5 SHS-H χρησιμοποιεί έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων και 143 ίππων, μαζί με δύο ηλεκτροκινητήρες. Ο ηλεκτροκινητήρας που αναλαμβάνει την κίνηση αποδίδει 204 ίππους, ενώ ένας δεύτερος των 82 ίππων αναλαμβάνει τον ρόλο της γεννήτριας.

Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 1,83 kWh και η συνολική απόδοση του συστήματος φτάνει τους 224 ίππους και τα 295 Nm ροπής. Η δύναμη περνά στους εμπρός τροχούς μέσω ενός DHT μίας σχέσης. Το εντυπωσιακό στοιχείο βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο όλα αυτά συνεργάζονται.

Το SHS-H επιλέγει κάθε στιγμή τον αποτελεσματικότερο τρόπο λειτουργίας. Σε μία συνθήκη χρησιμοποιεί περισσότερο την ηλεκτρική ενέργεια, σε άλλη ο βενζινοκινητήρας τροφοδοτεί το σύστημα και όταν οι απαιτήσεις αυξηθούν οι διαθέσιμες πηγές ενέργειας συνεργάζονται για να δώσουν τη μέγιστη απόδοση.

Τρεις διαφορετικοί ρόλοι, μία κοινή αποστολή. Και κάπως έτσι επιστρέφουμε στον Πινέδα. Γιατί η πραγματική αξία ενός πολυεργαλείου βρίσκεται στην ικανότητά του να επιλέγει κάθε φορά τον σωστό ρόλο.

Στην πόλη παίζει... χαμηλά

Η αστική χρήση είναι ίσως το περιβάλλον όπου το Jaecoo 5 SHS-H παρουσιάζει πιο καθαρά τη φιλοσοφία του. Η εκκίνηση γίνεται ήσυχα, το ηλεκτρικό μοτέρ προσφέρει άμεση απόκριση και το αυτοκίνητο κινείται για μεγάλα διαστήματα με την ομαλότητα που έχουμε συνδέσει με την ηλεκτροκίνηση.

Οι αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του συστήματος περνούν στο παρασκήνιο. Ο οδηγός πατά το γκάζι και το αυτοκίνητο αποφασίζει μόνο του πώς θα χρησιμοποιήσει αποτελεσματικότερα την ενέργεια που έχει διαθέσιμη. Αυτή η ηρεμία αποτελεί σημαντικό μέρος του χαρακτήρα του. Μέχρι να χρειαστείς περισσότερη δύναμη. Τότε ο Πινέδα αφήνει τη θέση του «8» και πατάει περιοχή.

3,5 δευτερόλεπτα που αλλάζουν τον ρυθμό

Οι 224 ίπποι δίνουν στο Jaecoo 5 επιδόσεις που ξεπερνούν όσα περιμένεις από ένα οικογενειακό full hybrid SUV. Στη δική μας μέτρηση χρειάστηκε 7,5 δευτερόλεπτα για το 0-100 χλμ./ώρα. Περισσότερο όμως μας εντυπωσίασαν οι ενδιάμεσες επιταχύνσεις.

60-100 χλμ./ώρα σε 3,5 δευτερόλεπτα.

80-120 χλμ./ώρα σε 4,6 δευτερόλεπτα.

Αυτά είναι τα νούμερα που συναντάς πραγματικά στον δρόμο. Στην προσπέραση, στην είσοδο του αυτοκινητοδρόμου, στη στιγμή που χρειάζεσαι άμεσα δύναμη. Πατάς το γκάζι και το Jaecoo αλλάζει ρυθμό. Εδώ ο παραλληλισμός με τον Πινέδα γίνεται ακόμη πιο καθαρός. Ο Μεξικανός μπορούσε να κυκλοφορεί την μπάλα, να διαβάζει τη φάση και μέσα σε λίγα μέτρα να ανεβάσει τέμπο και να μεταφέρει το παιχνίδι μπροστά.

Το Jaecoo 5 έχει αυτή τη διπλή προσωπικότητα: οικονομία στην κίνηση, έκρηξη στην προσπέραση.

4,5 λτ./100 χλμ. με 224 ίππους

Και κάπου εδώ εμφανίζεται ίσως το ισχυρότερο επιχείρημα του SHS-H. Στη δική μας αστική διαδρομή η κατανάλωση έφτασε στα 4,5 λτ./100 χλμ. Για ένα SUV 4,38 μέτρων και 224 ίππων, η επίδοση είναι εξαιρετική.

Στον αυτοκινητόδρομο καταγράψαμε 6,2 λτ./100 χλμ., ενώ στο σύνολο της δοκιμής ο μέσος όρος κινήθηκε περίπου στα 5,5-5,8 λτ./100 χλμ. Με τέτοιες τιμές, η πραγματική αυτονομία μπορεί να ξεπεράσει άνετα τα 900 χιλιόμετρα, ενώ μέσα στην πόλη, όπου το υβριδικό σύστημα αξιοποιεί περισσότερο το ηλεκτρικό του μέρος, οι δυνατότητες είναι ακόμη μεγαλύτερες. Και όλα γίνονται αυτόματα.

Ο οδηγός χρησιμοποιεί το Jaecoo όπως κάθε συμβατικό αυτοκίνητο και το SHS-H αναλαμβάνει τη διαχείριση της ενέργειας. Αυτή ακριβώς είναι η ουσία ενός καλού full hybrid: η τεχνολογία δουλεύει για τον οδηγό και μένει στο παρασκήνιο.

Άνεση για την καθημερινότητα, σταθερότητα για το ταξίδι

Στον δρόμο, το Jaecoo 5 έχει ξεκάθαρο οικογενειακό προσανατολισμό. Η ανάρτηση έχει μια ελαφρώς σφιχτή πρώτη αντίδραση και στη συνέχεια διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις περισσότερες ανωμαλίες. Η ποιότητα κύλισης βρίσκεται ψηλά και συνδυάζεται με την ήσυχη λειτουργία του υβριδικού συστήματος για να δημιουργήσει ένα ευχάριστο περιβάλλον στις καθημερινές μετακινήσεις.

Στον αυτοκινητόδρομο παρουσιάζει ακόμη καλύτερο πρόσωπο. Πατά σταθερά, διατηρεί εύκολα υψηλή ταχύτητα ταξιδιού και η συμπεριφορά του απέναντι στους πλευρικούς ανέμους ενισχύει την αίσθηση σιγουριάς. Μαζί με τους καλούς χώρους και τη χαμηλή κατανάλωση, αυτά τα χαρακτηριστικά το κάνουν ιδιαίτερα ικανό ως οικογενειακό αυτοκίνητο μεγάλων αποστάσεων.

Σε πιο γρήγορο ρυθμό εμφανίζονται μεγαλύτερες κλίσεις του αμαξώματος, με την οδική συμπεριφορά να παραμένει προβλέψιμη και ασφαλής. Η φιλοσοφία του είναι σαφής: οι 224 ίπποι υπηρετούν την άνετη και ασφαλή μετακίνηση, με τις δυνατές ρεπρίζ να αποτελούν ένα πολύτιμο απόθεμα ισχύος.

Στα φρένα θα θέλαμε καλύτερη επίδοση. Τα 39,8 μέτρα για το 100-0 χλμ./ώρα αφήνουν περιθώριο βελτίωσης και αποτελούν ένα από τα λίγα σημεία της δοκιμής όπου περιμέναμε περισσότερα.

Ο Πινέδα των compact SUV

Τελικά, η σύνδεση με τον Ορμπελίν Πινέδα προέκυψε από τον συνολικό χαρακτήρα του Jaecoo 5 SHS-H. Πολυχρηστικότητα.

Ο Μεξικανός μπορούσε να υπηρετήσει διαφορετικούς ρόλους και να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις κάθε αγώνα. Το Jaecoo κάνει κάτι αντίστοιχο στις απαιτήσεις μιας ολόκληρης εβδομάδας. Στην πόλη γίνεται ένα εξαιρετικά οικονομικό full hybrid με κατανάλωση 4,5 λτ./100 χλμ. Στις οικογενειακές μετακινήσεις προσφέρει χώρους και πλούσιο εξοπλισμό. Στο ταξίδι προσθέτει άνεση, ησυχία και μεγάλη αυτονομία. Στην προσπέραση μεταμορφώνει τους 224 ίππους σε 60-100 χλμ./ώρα μέσα σε 3,5 δευτερόλεπτα.

Η καλή ποιότητα κατασκευής και η ολοκληρωμένη τεχνολογική του εικόνα συμπληρώνουν ένα SUV που κάνει πολλά και τα κάνει σε υψηλό επίπεδο. Αυτό είναι τελικά το δυνατό του χαρτί. Το Jaecoo 5 SHS-H μπαίνει σε μια κατηγορία γεμάτη ανταγωνιστές έχοντας έναν άσο που δύσκολα χωρά σε μία μόνο λέξη: προσαρμοστικότητα.

Ή, αν θέλουμε να το πούμε ποδοσφαιρικά:

Έχεις πόλη; Βάλε Πινέδα.

Έχεις οικογένεια; Βάλε Πινέδα.

Έχεις ταξίδι; Βάλε Πινέδα.

Άνοιξε χώρος για προσπέραση; Ξέρεις ήδη ποιον θα βάλεις.

Τεχνικά χαρακτηριστικά Jaecoo 5 SHS-H Κινητήρας βενζίνης 4κύλινδρος turbo, 1.499 cc, 143 PS Ηλεκτροκινητήρας Μόνιμου μαγνήτη, 204 PS Συνδυαστική ισχύς 224 PS Μέγιστη ροπή 295 Nm Μετάδοση Εμπρός τροχοί (FWD) Κιβώτιο Αυτόματο DHT Μπαταρία NCM, 1,83 kWh 0-100 km/h 7,9 sec Τελική ταχύτητα 175 km/h Κατανάλωση WLTP 5,3 lt/100 km Κατανάλωση δοκιμής 5,9 lt/100 km Εκπομπές CO₂ 120 g/km Συνδυαστική αυτονομία 905 km Διαστάσεις (Μ/Π/Υ) 4.380 / 1.860 / 1.650 mm Μεταξόνιο 2.620 mm Βάρος 1.611 kg Χώρος αποσκευών 410 lt / 1.180 lt με αναδίπλωση Τιμή Από 26.900 ευρώ

Διαβάστε εδώ όλα τα test drives

TikTok: Statho

Insta: chris.statho

FΒ: Chris D Stathopoulos

TW: @ChrisStatho