Άντερσον στο SDNA: «Εύκολη απόφαση να πω το "ναι" στο Περιστέρι Betsson»

Ο Τάιταν Άντερσον μίλησε στο SDNA για την απόφασή του να υπογράψει στο Περιστέρι Betsson και για την προσαρμογή του τόσο στην ομάδα όσο και στην Ελλάδα.

Το SDNA σας είχε ενημερώσει για το ενδιαφέρον του Περιστερίου Betsson για τον Τάιταν Άντερσον και τελικά ο 24χρονος ανήκει πλέον στο σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου.

Ο Αμερικανός φόργουορντ μίλησε στο SDNA για την απόφασή του να πει το «ναι» στους Περιστεριώτες, αλλά και για την προσαρμογή του τόσο στη νέα του ομάδα όσο και στην Ελλάδα.

Ακόμη, τόνισε πως είναι hustle player και θα κάνει τα μικρά πράγματα για να πάρει το Περιστέρι Betsson τη νίκη και υπογράμμισε πως ελπίζει να δει γεμάτες τις κερκίδες μέσα στη σεζόν.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στο SDNA:

Για την απόφασή του να υπογράψει στο Περιστέρι Betsson: «Είμαι ευγνώμων. Είναι σπουδαία ομάδα και σπουδαία περιοχή. Ήταν εύκολη απόφαση να πω το “ναι”. Με ήθελαν από την αρχή. Εμπιστεύομαι τον κόουτς και έχουμε καλή σχέση».

Για το βασικό του στοιχείο που μπορεί να προσφέρει στην ομάδα: «Θα έλεγα ο τρόπος που παίζω. Πάντα θα κάνω τα μικρά πράγματα για να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει».

Για την προσαρμογή του στην Ελλάδα: «Μου αρέσουν όλα. Έχω πάει στην παραλία μερικές φορές. Έχω πάει σε ένα νησί. Ακόμα εξερευνώ την πόλη και την μαθαίνω».

Για την προσαρμογή του στην ομάδα: «Όλα πηγαίνουν καλά. Έχουμε ένα καλό σύνολο παικτών και ακόμα καλύτερους προπονητές».

Το μήνυμά του στους οπαδούς: «Να περιμένουν πως θα δίνω ό,τι έχω, το 100%, κάθε φορά. Ελπίζουμε να δούμε τις κερκίδες γεμάτες».