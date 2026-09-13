Στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη ο Μπρούμα

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το πρωί της Κυριακής ο Μπρούμα, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στον Άρη

Ο Πορτογάλος εξτρέμ έφτασε νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπου τον υποδέχθηκαν άνθρωποι των «κιτρινόμαυρων» και τον συνόδευσαν για τις απαραίτητες διαδικασίες μέχρι την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Ο 31χρονος Ιβηρας αναμένεται τη Δευτέρα να περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Εφόσον τα αποτελέσματα είναι θετικά και δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, θα βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο που έχει συμφωνήσει με τον Άρη.

Η συμφωνία των δύο πλευρών προβλέπει συνεργασία για 1+1 χρόνια, με τον έμπειρο εξτρέμ να αποτελεί μία ακόμη σημαντική προσθήκη στο ρόστερ της ομάδας.

Ο Μπρούμα αναμένεται πλέον να ενταχθεί άμεσα στο αγωνιστικό πλάνο του Άρη και να τεθεί στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας, μόλις ολοκληρωθούν και οι τελευταίες τυπικές λεπτομέρειες της μεταγραφής.