Η νέα... μόδα με τον «χορό» στις εκτελέσεις κόρνερ αποδίδει και φέρνει γκολ! (vids)

Μία νέα... μόδα όσον αφορά τα κόρνερ φαίνεται πως έρχεται στο προσκήνιο και αυτή αφορά τις κινήσεις των αθλητών εντός της περιοχής πριν από τις εκτελέσεις.
Πιο συγκεκριμένα, σε αγώνα της Γαλλίας Κ20 και της Γκάνας Κ20 για το Μουντιάλ αλλά και σε παιχνίδι της Αγκίρε για την τρίτη κατηγορία της Ισπανίας, οι παίκτες των ομάδων έστησαν έναν... χορό πριν την εκτέλεση κόρνερ, με στόχο να αποσυντονίσουν τα μαρκαρίσματα της άμυνας.
Αυτή η τακτική φαίνεται πως σε μεγάλο ποσοστό αποδίδει, καθώς τόσο η Γαλλία όσο και η Αγκίρε βρήκαν δίχτυα!
Δείτε τις δύο φάσεις:
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¿Alguna vez habían visto esta? JAJAJAJAJA. 😂🇫🇷— Mundo Pelota (@mundopelotanet) September 12, 2026
Esta táctica de Francia en el Mundial Sub-20 Femenino, para despistar las marcas durante un córner, terminó en GOL.
Jugada tan insólita como efectiva. #U20WWC pic.twitter.com/jQ1WLymwDM
🚨🇪🇸 Meanwhile in the 3rd tier of Spanish football, Aguilas FC score a goal from a very interesting set piece tactic! 😳✅ pic.twitter.com/stn80X4Rrl— EuroFoot (@eurofootcom) September 12, 2026