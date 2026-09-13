Η νέα... μόδα με τον «χορό» στις εκτελέσεις κόρνερ αποδίδει και φέρνει γκολ! (vids)

Δύο φάσεις που έγιναν την ίδια μέρα σε δύο εντελώς διαφορετικές διοργανώσεις και τραβούν τα βλέμματα με τον τρόπο που συνέβησαν.

Μία νέα... μόδα όσον αφορά τα κόρνερ φαίνεται πως έρχεται στο προσκήνιο και αυτή αφορά τις κινήσεις των αθλητών εντός της περιοχής πριν από τις εκτελέσεις.

Πιο συγκεκριμένα, σε αγώνα της Γαλλίας Κ20 και της Γκάνας Κ20 για το Μουντιάλ αλλά και σε παιχνίδι της Αγκίρε για την τρίτη κατηγορία της Ισπανίας, οι παίκτες των ομάδων έστησαν έναν... χορό πριν την εκτέλεση κόρνερ, με στόχο να αποσυντονίσουν τα μαρκαρίσματα της άμυνας.

Αυτή η τακτική φαίνεται πως σε μεγάλο ποσοστό αποδίδει, καθώς τόσο η Γαλλία όσο και η Αγκίρε βρήκαν δίχτυα!

Δείτε τις δύο φάσεις:

¿Alguna vez habían visto esta? JAJAJAJAJA. 😂🇫🇷



Esta táctica de Francia en el Mundial Sub-20 Femenino, para despistar las marcas durante un córner, terminó en GOL.



Jugada tan insólita como efectiva. #U20WWC pic.twitter.com/jQ1WLymwDM — Mundo Pelota (@mundopelotanet) September 12, 2026