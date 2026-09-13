Αντρέ Λουίζ: Γκολ και MVP στη νίκη της Κάνσας Σίτι (vid)

Σε εξαιρετική κατάσταση δείχνει να βρίσκεται ο Αντρέ Λουίζ στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με τον Βραζιλιάνο να έχει καθοριστική συμβολή στη νέα επιτυχία της Κάνσας Σίτι.

Η ομάδα του επικράτησε με 3-1 των Λος Άντζελες FC, σε μια αναμέτρηση όπου ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού άφησε το στίγμα του. Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός ήταν αυτός που άνοιξε τον δρόμο προς τη νίκη, καθώς στο 18ο λεπτό εκμεταλλεύτηκε την ποιότητά του στο ένας εναντίον ενός και με ένα εξαιρετικό τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Το συγκεκριμένο γκολ είχε ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο, αφού ήταν το πρώτο του με τη φανέλα της Κάνσας Σίτι, μόλις στην τρίτη εμφάνισή του με τη νέα του ομάδα.

Η συνολική παρουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη, με τον Λουίζ να αναδεικνύεται MVP της αναμέτρησης, επιβεβαιώνοντας πως βρίσκεται σε ανοδική πορεία και αρχίζει να αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στην αμερικανική ομάδα.