GP Ισπανίας: Η Μαδρίτη είναι άγνωστη, εμείς ποντάρουμε στον ρυθμό

Πρώτη φορά στο Madring, πρώτη φορά που οι ομάδες καλούνται να λύσουν το παζλ μιας πίστας χωρίς προηγούμενο αγώνα. Και αυτή τη φορά, για να διαβάσουμε σωστά την Κυριακή, χρειάζεται να ενώσουμε όσα είδαμε Παρασκευή και Σάββατο.

Ο Λάντο Νόρις πήρε την pole, όμως πίσω του γίνεται χαμός. Ο Κίμι Αντονέλι έχασε την πρώτη θέση για μόλις 0,011'', ο Μαξ Φερστάπεν ξεκινά τρίτος και ακολουθούν Χάμιλτον, Λεκλέρ και Ράσελ.

Το Σάββατο μας έδωσε το δεύτερο μισό της εικόνας. Ο Αντονέλι επιβεβαίωσε πόσο δυνατή είναι η Mercedes, χάνοντας την pole στις λεπτομέρειες, ενώ ο Φερστάπεν έμεινε μόλις 0,140'' από τον Νόρις. Η Ferrari ανέβασε στροφές με Χάμιλτον και Λεκλέρ στην τέταρτη και πέμπτη θέση, την ώρα που ο Ράσελ περιορίστηκε στην έκτη.

Κι εδώ αρχίζει το ενδιαφέρον. Η σειρά εκκίνησης του Σαββάτου δεν λέει ακριβώς την ίδια ιστορία με τον αγωνιστικό ρυθμό της Παρασκευής. Στα long runs ο Ράσελ είχε την καλύτερη εικόνα, ο Φερστάπεν ήταν πολύ κοντά του και ο Αντονέλι επίσης έδειξε ότι η Mercedes έχει όπλα για τον αγώνα. Η Ferrari δεν είχε αντίστοιχα πειστικό δείγμα σε υψηλό φορτίο, ενώ στην περίπτωση του Νόρις δεν είχαμε καθαρή προσομοίωση λόγω του προβλήματος που του κόστισε χρόνο στην πίστα.

Το άλλο μεγάλο κομμάτι του παζλ είναι τα ελαστικά. Η φθορά προβλημάτισε από την Παρασκευή και μπορούν να ανοίξει το δρόμο ακόμη και για δύο pit stops. Την ίδια στιγμή, οι προσπεράσεις αναμένονται δύσκολες. Track position, διαχείριση ελαστικών και στρατηγική μπορεί τελικά να αποδειχθούν σημαντικότερα από την απόλυτη ταχύτητα.

Πάμε στις επιλογές μας.

Ράσελ πάνω από Λεκλέρ

Εδώ βρίσκεται ίσως το μεγαλύτερο value της ημέρας. Ο Λεκλέρ ξεκινά πέμπτος και ο Ράσελ έκτος, επομένως μιλάμε για μόλις μία θέση διαφορά στην εκκίνηση.

Στον αγωνιστικό ρυθμό η εικόνα ήταν διαφορετική. Ο Βρετανός ήταν ο ταχύτερος στα long runs της Παρασκευής, ενώ η Ferrari βρέθηκε αισθητά πιο πίσω. Το Σάββατο ο Λεκλέρ κέρδισε τη μάχη της κατάταξης, όμως στον αγώνα περιμένουμε τη Mercedes ισχυρότερη.

Δεν ζητάμε από τον Ράσελ να ανέβει στο βάθρο ή να κερδίσει τον αγώνα. Ζητάμε να τερματίσει μπροστά από έναν οδηγό που ξεκινά ακριβώς μία θέση ψηλότερα.

Η απόδοση που κάνει ελκυστική την πρότασή μας βρίσκεται γύρω στο 2.25.

Φερστάπεν, ο καλύτερος του Group 1

Το συγκεκριμένο group έχει Φερστάπεν, Χάμιλτον, Λεκλέρ και Ράσελ.

Ο Μαξ ξεκινά τρίτος, μπροστά από τους άλλους τρεις, και το Σάββατο έδειξε ότι διαθέτει την ταχύτητα, μένοντας μόλις 0,140'' από την pole. Προσθέτουμε σε αυτό το πολύ δυνατό long run της Παρασκευής και έχουμε race pace που δύσκολα αγνοείται.

Ο Ράσελ είναι ο βασικός κίνδυνος λόγω αγωνιστικού ρυθμού, όμως ξεκινά τρεις θέσεις πίσω. Σε μια πίστα όπου το προσπέρασμα αναμένεται δύσκολο, αυτό μετράει.

Σε τιμές γύρω στο 2.20, προτιμάμε τον Φερστάπεν για να κερδίσει το συγκεκριμένο group.

Αντονέλι και Φερστάπεν μαζί στο βάθρο

Η τρίτη επιλογή ενώνει δύο από τους πρωταγωνιστές ολόκληρου του διημέρου.

Ο Αντονέλι ξεκινά δεύτερος έχοντας φτάσει μια ανάσα από την pole και ο Φερστάπεν τρίτος. Η Mercedes έδειξε πολύ δυνατή σε ρυθμό αγώνα, ενώ ο Μαξ συνδύασε ανταγωνιστικό long run με εξαιρετική θέση εκκίνησης.

Δεν χρειάζεται κανείς από τους δύο να κερδίσει τον Νόρις. Θέλουμε να κρατήσουν τις θέσεις τους μέσα στην πρώτη τριάδα.

Σε τιμές γύρω στο 1.95, το σενάριο Αντονέλι και Φερστάπεν να βρεθούν μαζί στο βάθρο συμπληρώνει τις επιλογές μας.

Οι προτάσεις μας: Ράσελ πάνω από Λεκλέρ στο 2.25, Φερστάπεν νικητής του Group 1 στο 2.20 και Αντονέλι + Φερστάπεν στο βάθρο στο 1.95.

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