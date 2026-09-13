Από τα χρόνια του Λεμονή: Ντεμπούτο προπονητή με ήττα μετά από 9 χρόνια στον Ολυμπιακό!

Από το μακρινό 2017 και τον Τάκη Λεμονή, είχε να ξεκινήσει με ήττα στο ντεμπούτο του προπονητής του Ολυμπιακού.

Η αλλαγή προπονητή δεν έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα -σε πρώτο χρόνο τουλάχιστον- για τους Ερυθρόλευκους, που δέχτηκαν ήττα-σοκ εντός έδρας από τον ΟΦΗ, στον ντεμπούτο του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο οποίος ήρθε να αντικαταστήσει τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Οι Κρητικοί ήταν ανώτεροι στο Καραϊσκάκη (0-1) κι έφυγαν απολύτως δίκαια με το τρίποντο στις αποσκευές τους, που άφησε τον Ολυμπιακό χωρίς νίκη για δεύτερη σερί αγωνιστική στο πρωτάθλημα.

Για να βρούμε τον προηγούμενο προπονητή που ξεκίνησε με ήττα τις υποχρεώσεις του στο τιμόνι των Πειραιωτών θα πρέπει να ανατρέξουμε αρκετά χρόνια πίσω και 11 διαφορετικούς προπονητές που κάθισαν για 4+ ματς στον πάγκο της ομάδας, μην υπολογίζοντας δηλαδή το ένα παιχνίδι για το οποίο καθοδήγησαν τους Πειραιώτες ως υπηρεσιακοί οι Συλαϊδόπουλος (2024) και Κόντης (2018).

Επρόκειτο για τον Τάκη Λεμονή, ο οποίος μετράει τέσσερις διαφορετικές θητείες ως head coach του Ολυμπιακού (!) κι ακόμα μία ως βοηθός!

Η τελευταία του ήταν από τις αρχές της σεζόν 2017-18 έως τον Γενάρη εκείνης της περιόδου. Μάλιστα ο πολύπειρος τεχνικός είχε καθίσει πάλι στον πάγκο του Ολυμπιακού στο φινάλε της προηγούμενης σεζόν για επτά παιχνίδια, ωστόσο παρά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αποχώρησε το καλοκαίρι για να αναλάβει ο Μπέσνικ Χάσι. Ο Αλβανός προπονητής όμως έμεινε μόλις για 11 ματς κι αποχώρησε έπειτα από την ήττα από την ΑΕΚ με 3-2 την 5η αγωνιστική, ενώ είχαν προηγηθεί και δύο γκέλες με Αστέρα Τρίπολης και Ξάνθη, αλλά και η εντός έδρας ήττα από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας στην πρεμιέρα των ομίλων του Champions League.

Κάπως έτσι επιστρατεύτηκε ακόμα μία φορά ο "Sir Takis", o οποίος είχε εξαιρετικά δύσκολη αποστολή στο... νέο ντεμπούτο του, χάνοντας με 2-0 από την Γιουβάντους στο Τορίνο. Ωστόσο τέσσερις ημέρες μετά έκανε πρεμιέρα και στο πρωτάθλημα, εντός έδρας με τον Ατρόμητο, όπου οι Πειραιώτες ηττήθηκαν πάλι με 1-0, όπως και χθες, με γκολ του Κιβρακίδη στο 66' (έξι λεπτά πριν σκόραρε χθες ο Κόντρο!).