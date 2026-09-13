Γκατούζο για το μποϊκοτάζ των οπαδών της Λάτσιο: «Ποδόσφαιρο χωρίς κόσμο είναι σκ@τ@!»

Η Λάτσιο έμεινε στο 2-2 με τη Μίλαν και ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή της Serie A, όμως για ακόμη μία φορά αγωνίστηκε σε ένα γήπεδο χωρίς τη δυναμική παρουσία των οπαδών της.
Ο Ιταλός προπονητής δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για την κατάσταση, υπογραμμίζοντας πόσο σημαντική είναι η παρουσία του κόσμου στις εξέδρες. Μάλιστα, παρομοίασε την ατμόσφαιρα με εκείνη της εποχής του κορωνοϊού, όταν τα γήπεδα λειτουργούσαν με αυστηρούς περιορισμούς.
«Το ποδόσφαιρο χωρίς οπαδούς είναι σκ@τ@. Καλύτερα να πας μια βόλτα με τον σκύλο σου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γκατούζο, δείχνοντας με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο πόσο του λείπει η κανονική ατμόσφαιρα του «Ολίμπικο».
Ο τεχνικός της Λάτσιο στάθηκε, παράλληλα, στη στήριξη που έδειξαν οι φίλαθλοι που βρέθηκαν κοντά στην ομάδα, τονίζοντας πως η περηφάνια τους για τη φανέλα παραμένει ζωντανή.