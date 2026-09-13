Προφανώς δεν φταίει ο Ιμανόλ, αλλά πλέον δεν μπορεί να φταίει ο Μεντιλίμπαρ

Ο Βασίλης Βέργης γράφει γιατί ο Ολυμπιακός «βυθίστηκε» στα λάθη του καλοκαιριού και τώρα που δεν υπάρχει ο «εύκολος στόχος» αυτά «φωνάζουν».

Το ξέσπασμα των οπαδών του Ολυμπιακού στο "Γ. Καραϊσκάκης" και το σύνθημα "Μεντιλίμπαρ οέ, οέ, οέ" φυσικά δεν είχε στόχο τον καινούργιο προπονητή. Ακόμη και μωρό παιδί καταλαβαίνει ότι ο Ιμανόλ -και κάθε Ιμανόλ- με δύο ημέρες προπόνηση δεν είναι μάγος για να καταφέρει να κάνει κανονική ομάδα ένα μείγμα 8 μεταγραφών σε μία ενδεκάδα. Ούτε ο Χάρι Πότερ δεν θα το πετύχαινε...

Το σύνθημα του κόσμου δεν διαβάζεται μόνο από την εύκολη πλευρά της δεδομένης αγάπης και εκτίμησης προς τον πρώην προπονητή. Η ανάγνωση ειναι διπλή. Οι οπαδοί έστειλαν το δικό τους μήνυμα προς τη διοίκηση για όσα έγιναν το προηγούμενο διάστημα, σε ένα καλοκαίρι γεμάτο λάθη που οδήγησαν στην σημερινή κατάσταση. Έκρινε ο κόσμος, με αυτή την αντίδραση, ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει τη μικρότερη δυνατή ευθύνη και δεν έπρεπε να πληρώσει το μάρμαρο.

Ο Ολυμπιακός πολύ λογικά στηρίζει τούτη την ώρα τον νέο του προπονητή καθώς άπαντες αντιλαμβάνονται ότι χρειάζεται χρόνος για να μετατραπεί σε σύνολο αξιώσεων ένα ρόστερ που έχει αρκετούς καλούς ποδοσφαιριστές αλλά μηδέν χημεία. Αναρωτιέται όμως εύλογα το κοινό: γιατί αυτός ο χρόνος δεν δόθηκε στον Μεντιλίμπαρ; Γιατί αντιμετωπίστηκε ως ο "εύκολος στόχος" ο άνθρωπος που έφερε στους ερυθρόλευκους τη μεγαλύτερη επιτυχία της ιστορίας τους; "Επειδή είχε κλείσει ο κύκλος του στον Ολυμπιακό" φαντάζομαι ότι (θα) είναι η επιχειρηματολογία. Αν οι κύκλοι κλείνουν πραγματικά έπειτα από (μόλις) 30 μήνες αυτό μόνο η ζωή μπορεί να μας το (απο)δείξει...

Το βέβαιο είναι ότι "σχεδιασμός" με σχεδόν 20 μεταγραφές, παίκτη να έρχεται για βασικός δεξιός μπακ και να φεύγει μέσα σε... ένα μήνα, στόχους να "πετάνε" σαν πουλιά βαλσαμωμένα μέσα από τα χέρια, δυνατό μεταγραφικό φίνις αλλά ταυτόχρονα χωρίς προσφορά εύλογου χρόνου στον προπονητή για να δέσει το ρόστερ που χτίστηκε επί ημερών του, προφανώς δεν συναντάς κάθε μέρα. Κι όλα αυτά μαζί αποτελούν τον λόγο που ο Ολυμπιακός κόντρα σε ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ με αρχές από τον τεχνικό του, χημεία και εξαιρετική οργάνωση όπως ήταν ο ΟΦΗ, έχασε χωρίς να προβάλλει ιδιαίτερη αντίσταση.

Επαναλαμβάνω: προφανώς ο Ιμανόλ δεν έχει ευθύνη και ορθά στηρίζεται από τον Μαρινάκη. Ο οργανισμός Ολυμπιακός έχει ευθύνη για όλα όσα συνέβησαν το καλοκαίρι που μόλις πέρασε. Οι ομάδες χτίζονται στις... κανονικές προετοιμασίες. Ο Ολυμπιακός θέλει να χτιστεί στην... προετοιμασία που έρχεται λόγω της πολυήμερης διακοπής για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Αν το καταφέρει ο Ιμανόλ θα είναι όντως ένα σπουδαίο επίτευγμα. Διαφορετικά...