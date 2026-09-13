Η πανηγυρική selfie Ροντινέι με Νεϊμάρ στα αποδυτήρια της Σάντος (pic)

Ιδιαίτερα ξεχωριστή ήταν η πρώτη εμφάνιση του Ροντινέι με τη φανέλα της Σάντος, καθώς ο Βραζιλιάνος συνδύασε το ντεμπούτο του με μία σημαντική νίκη και μια ξεχωριστή στιγμή με τον Νεϊμάρ.

Ο πρώην αμυντικός του Ολυμπιακού ξεκίνησε βασικός στην αναμέτρηση απέναντι στην Κρουζέιρο στη «Vila Belmiro», με τη Σάντος να επικρατεί με 2-1 και να πανηγυρίζει ένα σημαντικό τρίποντο.

Ο Νεϊμάρ δεν αγωνίστηκε, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα στον δικέφαλο, ωστόσο έδωσε κανονικά το «παρών» στο γήπεδο για να στηρίξει την ομάδα. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Βραζιλιάνος σταρ πήγε στα αποδυτήρια, όπου πανηγύρισε μαζί με τους συμπαίκτες του τη μεγάλη νίκη.

Εκεί ο Ροντινέι βρήκε την ευκαιρία να απαθανατίσει τη στιγμή, βγάζοντας την πρώτη του selfie με τον Νεϊμάρ από την κοινή τους παρουσία στη Σάντος.

Ο 34χρονος μπακ μοιράστηκε τη φωτογραφία με τους διαδικτυακούς του φίλους και τη συνόδευσε με το χαρακτηριστικό σύνθημα του συλλόγου: «Είναι μια υπερηφάνεια που δεν μπορούν να έχουν όλοι!».