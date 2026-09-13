Μπαίνει στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ ο Μπάνζα

Στα πλάνα του Αλέσιο Λίσι μπαίνει άμεσα ο Σιμόν Μπάνζα, ενόψει των επερχόμενων αγώνων του ΠΑΟΚ.

Ο Σιμόν Μπάνζα έφτασε το βράδυ της Παρασκευής (11/9) στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Δικεφάλου, μετακομίζοντας από την Αλ Τζαζίρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το deal του ΠΑΟΚ με τους Άραβες προβλέπει ετήσιο δανεισμό από την Αλ Τζαζίρα, με δυνατότητα αγοράς το επόμενο καλοκαίρι από πλευράς ασπρόμαυρων.

Όπως προκύπτει, ο 30χρονος επιθετικός αύριο (14/9) αναμένεται να έχει και την πρώτη του γνωριμία με την ομάδα στην προγραμματισμένη προπόνηση στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας.

Εις αύριο λοιπόν τα... σπουδαία για τον Μπάνζα, ενόψει δύο συνεχόμενων εκτός έδρας αγώνων του ΠΑΟΚ, στο Περιστέρι για το Κύπελλο (16/9) και στο Αγρίνιο για το πρωτάθλημα (20/9).