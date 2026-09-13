Από 3 σερί νίκες οι Γαλατά και Κοτσάελισπορ, δυνατή παράδοση για την Παρί Σεν Ζερμέν

Η Κοτσάελισπορ σκόραρε στα 4 τελευταία παιχνίδια κόντρα στη Γαλατάσαραϊ.
Τρεις σερί επιτυχίες μετράει στο πρωτάθλημα η Γαλατάσαραϊ, 4-0 την Ερζουρούμσπορ, 3-2 την Γκέζτεπε και 3-2 την Μπασάκσεχιρ. Στην πρεμιέρα είχε παραχωρήσει 2-2 στη νεοφώτιστη Τζόρουμ, ενώ γκολ σημείωσε και στο πρώτο παιχνίδι της στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ, στο εις βάρος της 3-1 από την Σπόρτινγκ στη Λισαβόνα. Και τα 5 φετινά παιχνίδια της είχαν Over 3,5 γκολ. Ο Νιγηριανός επιθετικός Όσιμεν, ο οποίος έχει σημειώσει ήδη 6 γκολ στα 4 πρώτα ματς, δεν αγωνίστηκε μεσοβδόμαδα και θα χάσει και το αποψινό παιχνίδι. Εκτός για δεύτερο παιχνίδι παραμένει και ο 33χρονος μέσος Λεμινά. Αν και 10η ανάμεσα σε 18 ομάδες στο περσινό πρωτάθλημα, η Κοτσάελισπορ σημείωσε τα λιγότερα γκολ στη σεζόν, 26 σε 34 ματς. Όμως, τα 38 τέρματα που δέχτηκε ήταν και η 5η καλύτερη αμυντική επίδοση στη λίγκα. Φέτος ξεκίνησε με ήττα από την Μπασάκσεχιρ (2-0), αλλά συνέχισε με τις επιτυχίες επί των Αμέντσπορ (2-0), Κόνιασπορ (2-1) και Σάμσουνσπορ (1-0). Παρά την απουσία του Όσιμεν, η αήττητη πέρσι και πρόπερσι εντός έδρας Γαλατά έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη, ακόμη και αν η ανεβασμένη Κοτσάελισπορ βρει δίχτυα.
Από την πρώτη της νίκη έρχεται η Μπρεστ, το 2-1 στην έδρα της Χάβρης. Ο Ντουμπιά, ο οποίος είχε να σκοράρει από τον Φεβρουάριο, βρήκε δίχτυα για τρίτο σερί ματς και έφτασε ήδη τα 4 γκολ. Παράλληλα, η ομάδα του πέτυχε ξανά δύο γκολ και διατήρησε το αήττητο στη Ligue 1. Ήταν το 6ο εντός έδρας παιχνίδι της στα 8 τελευταία που σημειώνει από δύο τέρματα και πάνω. Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν έχει ακόμη νίκη εντός συνόρων. Έχασε 1-0 στο Σούπερ Καπ από τη Λανς, έμεινε στο 2-2 με τη Ρεν και τη Λιλ, ενώ έχασε και 1-2 από τη Μονακό. Την περασμένη Τετάρτη ήταν καταιγιστική στο 6-1 με αντίπαλο την Σλόβαν Μπρατισλάβας για την 1η αγωνιστική της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ.
Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι αήττητη εδώ και 34 ματς με αντίπαλο την Μπρεστ (26 νίκες), το μεγαλύτερο σερί για μία ομάδα της League 1 απέναντι σε μια άλλη. Με τη γηπεδούχο να είναι συνεπής στο σκοράρισμα, το διπλό με το G/G προβάλει ως πιθανό αποτέλεσμα στο παιχνίδι.
576. ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ - ΚΟΤΣΑΕΛΙΣΠΟΡ 1&G 2,80
596. ΜΠΡΕΣΤ - ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2&G 2,42