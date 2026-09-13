Από 3 σερί νίκες οι Γαλατά και Κοτσάελισπορ, δυνατή παράδοση για την Παρί Σεν Ζερμέν

Η πρωταθλήτρια την τελευταία τετραετία Γαλατάσαραϊ υποδέχεται την Κοτσάελισπορ, που βρίσκεται σε εξίσου καλή φόρμα. Μπρεστ εναντίον Παρί Σεν Ζερμέν για την 4η αγωνιστική στη Γαλλία, με τη γηπεδούχο να είναι αήττητη και την κάτοχο του τίτλου ακόμα χωρίς νίκη.

Η Κοτσάελισπορ σκόραρε στα 4 τελευταία παιχνίδια κόντρα στη Γαλατάσαραϊ.

Τρεις σερί επιτυχίες μετράει στο πρωτάθλημα η Γαλατάσαραϊ, 4-0 την Ερζουρούμσπορ, 3-2 την Γκέζτεπε και 3-2 την Μπασάκσεχιρ. Στην πρεμιέρα είχε παραχωρήσει 2-2 στη νεοφώτιστη Τζόρουμ, ενώ γκολ σημείωσε και στο πρώτο παιχνίδι της στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ, στο εις βάρος της 3-1 από την Σπόρτινγκ στη Λισαβόνα. Και τα 5 φετινά παιχνίδια της είχαν Over 3,5 γκολ. Ο Νιγηριανός επιθετικός Όσιμεν, ο οποίος έχει σημειώσει ήδη 6 γκολ στα 4 πρώτα ματς, δεν αγωνίστηκε μεσοβδόμαδα και θα χάσει και το αποψινό παιχνίδι. Εκτός για δεύτερο παιχνίδι παραμένει και ο 33χρονος μέσος Λεμινά. Αν και 10η ανάμεσα σε 18 ομάδες στο περσινό πρωτάθλημα, η Κοτσάελισπορ σημείωσε τα λιγότερα γκολ στη σεζόν, 26 σε 34 ματς. Όμως, τα 38 τέρματα που δέχτηκε ήταν και η 5η καλύτερη αμυντική επίδοση στη λίγκα. Φέτος ξεκίνησε με ήττα από την Μπασάκσεχιρ (2-0), αλλά συνέχισε με τις επιτυχίες επί των Αμέντσπορ (2-0), Κόνιασπορ (2-1) και Σάμσουνσπορ (1-0). Παρά την απουσία του Όσιμεν, η αήττητη πέρσι και πρόπερσι εντός έδρας Γαλατά έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη, ακόμη και αν η ανεβασμένη Κοτσάελισπορ βρει δίχτυα.

Από την πρώτη της νίκη έρχεται η Μπρεστ, το 2-1 στην έδρα της Χάβρης. Ο Ντουμπιά, ο οποίος είχε να σκοράρει από τον Φεβρουάριο, βρήκε δίχτυα για τρίτο σερί ματς και έφτασε ήδη τα 4 γκολ. Παράλληλα, η ομάδα του πέτυχε ξανά δύο γκολ και διατήρησε το αήττητο στη Ligue 1. Ήταν το 6ο εντός έδρας παιχνίδι της στα 8 τελευταία που σημειώνει από δύο τέρματα και πάνω. Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν έχει ακόμη νίκη εντός συνόρων. Έχασε 1-0 στο Σούπερ Καπ από τη Λανς, έμεινε στο 2-2 με τη Ρεν και τη Λιλ, ενώ έχασε και 1-2 από τη Μονακό. Την περασμένη Τετάρτη ήταν καταιγιστική στο 6-1 με αντίπαλο την Σλόβαν Μπρατισλάβας για την 1η αγωνιστική της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ.

Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι αήττητη εδώ και 34 ματς με αντίπαλο την Μπρεστ (26 νίκες), το μεγαλύτερο σερί για μία ομάδα της League 1 απέναντι σε μια άλλη. Με τη γηπεδούχο να είναι συνεπής στο σκοράρισμα, το διπλό με το G/G προβάλει ως πιθανό αποτέλεσμα στο παιχνίδι.

576. ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ - ΚΟΤΣΑΕΛΙΣΠΟΡ 1&G 2,80

596. ΜΠΡΕΣΤ - ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2&G 2,42

