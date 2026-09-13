Η Μπαρτσελόνα κέρδισε με 96-87 την Γέιδα και έτσι κατέκτησε το πρωτάθλημα Καταλονίας. «Συναγερμός» για την κατάσταση του Ντάριο Μπριθουέλα.

Μπαρτσελόνα και Γέιδα συναντήθηκαν στον τελικό της καταλανικής λίγκας, με τους «Μπλαουγκράνα» να καταφέρνουν να πανηγυρίσουν τη νίκη (96-87) και τη κατάκτηση του τροπαίου μπροστά σε 4.007 φιλάθλους.

Για την Μπαρτσελόνα ο Τζάστιν Ρόμπινσον είχε 19 πόντους και 7 ασίστ, ενώ από την άλλη ο Ντάριους ΜακΓκί ολοκλήρωσε τον αγώνα με 18 πόντους, ενώ ο Ζακ Πέριν μέτρησε 16 πόντους και 16 ασίστ.

Φυσικά, το μυαλό όλων είναι στον Ντάριο Μπριθουέλα. Κατά τη διάρκεια του αγώνα αποχώρησε υποβασταζόμενος, χωρίς να μπορεί να πατήσει το πόδι του.

Μετά τον αγώνα, ο Αλεκσάντερ Σέκουλιτς δήλωσε: «Όταν νικάς, νιώθεις καλά. Η καταλανική λίγκα είναι μία πολύ δύσκολη διοργάνωση και δεν είναι εύκολο να κερδίζεις. Ελπίζω να μην είναι σοβαρός ο τραυματισμός του Μπριθουέλα».

Τα δεκάλεπτα: 18-23, 40-44, 66-69, 96-87