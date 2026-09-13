Εντυπωσιακό πέρασμα από την Τρίπολη για τους μικρούς της ΑΕΚ!

Με εντυπωσιακό τρόπο πέρασε από την Τρίπολη η Κ19 της ΑΕΚ που επικράτησε 0-4 του Αστέρα AKTOR στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Υποδομών (Κ19) της Super League, στις εγκαταστάσεις του Αθλητικού Κέντρου «Θ. Κολοκοτρώνης» στην Τρίπολη.

Με τη νίκη αυτή, οι μικροί της Ενωσης έφτασαν στους εννέα βαθμούς στα πρώτα τρία ματς, με σύνολο τερμάτων 16-0.

Το ματς

Το σκορ άνοιξε στο 24ο λεπτό με γκολ του Γκολφίνου μετά από πάσα του Αμανατίδη και με τη συμμετοχή του Αργυρίου που άφησε τη μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια του για να φτάσει στον τελικό αποδέκτη και σκόρερ. Η ΑΕΚ θα μπορούσε να είχε μεγαλύτερο σκορ στο ημίχρονο, όμως ο τερματοφύλακας του Αστέρα, Τσιρανίδης, αντέδρασε αποτελεσματικά σε προσπάθειες των Γκολφίνου και Αργυρίου στο δίλεπτο 30'-31'.



Το δεύτερο μέρος επεφύλασσε περισσότερες συγκινήσεις. Η ΑΕΚ συνέχισε να κυριαρχεί και να χάνει ευκαιρίες, με κορυφαία το δοκάρι του Καραργύρη, ωστόσο χρειάστηκε μια μεγάλη απόκρουση του Ιωάννου για να μην ισοφαρίσουν οι γηπεδούχοι, κόντρα στη ροή του αγώνα. Στο 80' ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ απέτρεψε το 1-1 σε εκτέλεση πέναλτι του Βασιλακόπουλου, παρά το γεγονός ότι ο παίκτης του Αστέρα έκανε καλή εκτέλεση, και δύο λεπτά αργότερα έγινε το 0-2 με ένα εξαιρετικό σε εκτέλεση γκολ του Καραργύρη με σουτ έξω από την περιοχή.



Η νίκη της ΑΕΚ οριστικοποιήθηκε στο 89' με το 0-3 από πέναλτι που κέρδισε ο Τσαντήλας και εκτέλεσε ο Καραργύρης και στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων έγινε το τελικό 0-4 με γκολ που σημείωσε ο Τσαντήλας.

Να σημειώσουμε πως ο Ζώης Καραργύρης έχει σημειώσει πέντε γκολ, αν και δεν έχει ξεκινήσει ακόμα ως βασικός σε κανέναν αγώνα.



ΑΕΚ (Περικλής Παπαπαναγής): Ιωάννου, Μαρίνος (73' Τελίδης) Ταμπάκογλου, Φιλιππιάδης, Ψυρόπουλος, Σκάκιτς, Φραντζεσκάκης, Γκολφίνος, Αμανατίδης (80' Τσαντήλας) Αργυρίου (73' Καραργύρης) Σιούτας (65' Ποντίκης).