Ντόντσιτς: «Από όταν ήρθα στους Λέικερς είμαι ηγέτης - Στόχος το πρωτάθλημα»

Ο Λούκα Ντόντσιτς σε δηλώσεις του τόνισε πως από την πρώτη ημέρα είναι ηγέτης στους Λέικερς και ξεκαθάρισε πως στόχος της ομάδας είναι το πρωτάθλημα.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς προχώρησαν σε μεγάλες αλλαγές αυτή την οff-season. Άλλαξε ξανά η διοίκηση, άλλαξε το ρόστερ, άλλαξε το front-office, αλλά στόχος παραμένει το πρωτάθλημα.

Αυτό ξεκαθάρισε ο Λούκα Ντόντσιτς σε δηλώσεις του στο «PlayersTribune». Ακόμη, ανέφερε πως ο ίδιος είναι ηγέτης στους «Λιμνανθρώπους» από την πρώτη μέρα που πήγε στο Λος Άντζελες.

«Νιώθω πως είμαι ηγέτης από όταν ήρθα εδώ. Ένιωσα πως στην ομάδα έλειπε κάποιος να κάνει το step-up και ήξερα πως εγώ έπρεπε να πάρω αυτή την ευθύνη. Θέλουμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα και αυτός παραμένει ο στόχος. Έχουμε το ταλέντο και τα κομμάτια, τώρα πρέπει να τα βάλουμε στην σωστή σειρά» ανέφερε ο Σλοβένος αστέρας.