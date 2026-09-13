Καματερός στο SDNA: «Να γίνουμε μια γροθιά με τον κόσμο - Φοβερή η εμπειρία με τον Στάκχαουζ»

Ο Τάσος Καματερός μίλησε στο SDNA για την υπογραφή του στο Περιστέρι Betsson, το προσωπικό του step-up αλλά και για την θητεία του υπό τις οδηγίες του θρυλικού Τζέρι Στάκχαουζ.

Ο Τάσος Καματερός άφησε πίσω του την Elite League και τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στην Stoiximan Greek Basketball League με το Περιστέρι Betsson.

Ο 26χρονος μίλησε στο SDNA για το προσωπικό του step-up τονίζοντας ότι έχει μεγάλο κίνητρο για να βοηθήσει την ομάδα του. Ακόμη, υπογράμμισε ότι ήταν εύκολη η απόφαση να ενταχθεί στο σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου.

Επιπλέον, ο Έλληνας φόργουορντ ανέφερε ότι θέλει να δει ομάδα και κόσμο να γίνονται ένα. Τέλος, μίλησε και για την εμπειρία του υπό τις οδηγίες του θρυλικού Τζέρι Στάκχαουζ όσο βρισκόταν στο Βάντερμπιλτ.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στο SDNA:

Για την απόφασή του να υπογράψει στο Περιστέρι Betsson: «Ήταν εύκολη απόφαση να πω το “ναι”. Είμαι πολύ χαρούμενος, είμαι σε ένα εξαιρετικό σωματείο. Οι άνθρωποι εδώ είναι φοβεροί, η ομάδα πολύ καλή, τα παιδιά φοβερά, οπότε είμαι χαρούμενος».

Για το προσωπικό του step-up από την Elite League στην Stoiximan GBL: «Είμαι πολύ χαρούμενος για τον εαυτό μου, περήφανος. Έχω κίνητρο να βοηθήσω την ομάδα και να κάνω ό,τι μπορώ για να κερδίσουμε όσα περισσότερα μπορούμε και να το ευχαριστηθούμε».

Για τους στόχους για τη νέα σεζόν: «Ατομικά θέλω να βοηθήσω την ομάδα, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, είτε μπω πέντε λεπτά, είτε ένα, είτε κανένα. Να κάνω κάθε μέρα και κάτι και να βελτιώνομαι ατομικά. Ομαδικά να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε πέρσι, να δείξουμε ότι η ομάδα έχει υψηλούς στόχους και προσπαθεί να κερδίσει κάθε ματς».

Για την εμπειρία του με προπονητή τον θρυλικό Τζέρι Στάκχαουζ: «Ήταν φοβερή εμπειρία. Ο κόουτς Στακ ήταν τρομερός και σαν άνθρωπος, γιατί κάναμε και πολλές κουβέντες για το ΝΒΑ, γενικά για όλη του την πορεία. Ήταν κάτι μαγικό. Όπως είπες είναι ένας θρύλος, οπότε ήταν στην αρχή λίγο περίεργο για να πω την αλήθεια. Κάπως σάστισα όταν τον είδα. Μετά, προπόνηση με την προπόνηση, μέρα με τη μέρα, κατάλαβα πως είναι ένας απλώς άνθρωπος όπως και εμείς».

Το μήνυμά του στον κόσμο: «Τους περιμένουμε όλους στο γήπεδο να μας δουν. Να απολαύσουν την ομάδα, να μας στηρίζουν, να τους στηρίζουμε και να πηγαίνουμε σε κάθε αγώνα μαζί και εντός και εκτός, αν μπορούν να έρχονται. Να παίρνουμε όλα τα ματς και να το ευχαριστιόμαστε όλοι μαζί, σαν μια γροθιά».