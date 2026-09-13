Το μήνυμα του ΠΑΟΚ στον κόσμο: «Γεμίζουμε την Τούμπα, προστατεύουμε την ομάδα»

Το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στον κόσμο της ομάδας που θα βρεθεί στην Τούμπα για το ντέρμπι με τον Άρη.

Αναλυτικά:

Σημαντικό παιχνίδι για την ομάδα μας στην Τούμπα κόντρα στον Άρη, με τον Δικέφαλο να έχει ως μοναδικό στόχο τους τρεις βαθμούς.

Με τη φωνή και το πάθος μας χτίζουμε την ατμόσφαιρα που μόνο εδώ υπάρχει, δίνοντας στην ομάδα τη δύναμη που χρειάζεται για να διεκδικήσει τη νίκη. Ταυτόχρονα, κρατάμε ζωντανές τις αξίες που συνοδεύουν πάντα την οικογένεια του ΠΑΟΚ: ενότητα, συσπείρωση, αφοσίωση στον Δικέφαλο.

Προστατεύουμε την έδρα μας, δεν απαντάμε σε ενδεχόμενες προκλήσεις και δεν αφήνουμε κανέναν να βάλει την ομάδα μας σε κίνδυνο.

Υπενθυμίζουμε ότι η Ελληνική Αστυνομία θα διενεργήσει προελέγχους περιμετρικά του γηπέδου. Στην Τούμπα απαγορεύονται ρητά τα βεγγαλικά, οι κροτίδες, τα καπνογόνα, οι πυρσοί και οι συσκευές laser, η ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο, καθώς και η ανάρτηση πανό με ρατσιστικό, υβριστικό, πολιτικό ή σεξουαλικό περιεχόμενο.

Οι θύρες του γηπέδου ανοίγουν στις 18:30 και για λόγους ασφαλείας, κλείνουν στο 65ο λεπτό του αγώνα. Φροντίστε να έχετε ταυτοποιήσει έγκαιρα το εισιτήριό σας μέσω του Gov.gr Wallet, ιδανικά αμέσως μετά την αγορά του, για να μην καθυστερήσετε στην είσοδο.

Το τμήμα επίλυσης προβλημάτων εισιτηρίων λειτουργεί από τις 09:00 έως την έναρξη του αγώνα, για όποιον αντιμετωπίζει σχετικό ζήτημα.

Μέσω του Gov.gr Wallet, οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας μπορούν να τα μεταβιβάσουν έως και έξι ώρες πριν τη σέντρα. Περισσότερες λεπτομέρειες ΕΔΩ.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διευκρινίζει ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov.gr Wallet μετά την αγορά του, ούτε στη μεταβίβαση των εισιτηρίων διαρκείας. Για κάθε τεχνικό ζήτημα σχετικά με την προσθήκη του εισιτηρίου, τυχόν δυσλειτουργίες ή αδυναμία πρόσβασης στην εφαρμογή, η εξυπηρέτηση γίνεται αποκλειστικά μέσω του Gov.gr Εξυπηρέτηση Πολίτη (support.gov.gr) και του https://wallet.gov.gr/support.

Πάμε ΠΑΟΚΑΡΑ!